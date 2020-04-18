Büyükşehir statüsündeki 30 ille Zonguldak'ta yaşayan/bulunan tüm vatandaşların belirtilen süre... - Son Dakika

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Büyükşehir statüsündeki 30 ille Zonguldak'ta yaşayan/bulunan tüm vatandaşların belirtilen süre...
6 saat önce
Büyükşehir statüsündeki 30 ille Zonguldak'ta yaşayan/bulunan tüm vatandaşların belirtilen süre boyunca illerinde kalmaları esas olacak.
Büyükşehir statüsündeki 30 ille Zonguldak'ta yaşayan/bulunan tüm vatandaşların belirtilen süre boyunca illerinde kalmaları esas olacak.
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 07:00 Kaynak: AA
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