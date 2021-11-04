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Büyükşehir Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planını Hazırlıyor - Son Dakika

Büyükşehir Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planını Hazırlıyor

04.11.2021 09:12
Büyükşehir Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planını Hazırlıyor

'Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı' çalışmalarına başlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, kurum ve kuruluşların katılımı ile eylem planı başlangıç ve tanıtım toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, "Birlikte çalışarak sürdürülebilir ve iklim değişikliğine dirençli bir Manisa'yı yenilikçi, katılımcı ve örnek olacak şekilde hep beraber geleceğe taşıyacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği ve kuraklığa karşı önemli bir adım atarak'Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı' (SECAP) çalışmalarını başlattı. Eylem planı için Kültür Merkezi Lale Salonu'nda başlangıç ve tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, İlbank Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Şevket Altuğ Taşdemir, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Metin Öztürk, Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ, ilçe belediyeleri, ilgili kamu kurumları,sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve projenin yürütüleceği Arup Mühendislik Müşavirlik Şirketi temsilcileri katıldı. İklim değişikliği uzmanı Prof. Dr. Ömer Lütfi Şen, Şehir Plancısı Prof. Dr. Osman Balabanve Ekonomist Mustafa Kerem Topuz da toplantıya online olarak katılım sağladı.

"Eylem Planı Hazırlıklarına Başladık"

Toplantının açılış konuşmasını Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya yaptı. Genel Sekreter Yalçınkaya, Şehrimizin sürdürülebilir ve iklim değişikliğine dirençli bir şehir olması yolunda sürdürülebilir enerji ve iklim değişikliği eylem planı hazırlıklarına Avrupa Birliği ve Dünya Bankası finansal ve teknik desteği ile İlbank koordinatörlüğünde başlamış bulunmaktayız. Belediyemizin son stratejik planında da 2030 yılı senaryolarına göre artacak olan muhtemel tehlikeler; sıcak hava dalgaları, orman yangınları, kuraklık, şiddetli yağışlar şeklinde sıralanmaktadır. Ayrıca ülkemizin büyük bir bölümünün de içerisinde bulunduğu yarı-kurak ve kurak iklim kuşaklarında, gerekli ve yeterli tedbirler alınmadığı takdirde, belirli oranlarda kuraklığa bağlı tarımsal ekosistemin bozulması ve gıda güvenliğinin tehlikeye girebileceği öngörülmektedir. Bu olumsuzluklar dahilinde, bizlerin de üzerine düşen yenilikçiliği, katılımcı planlamayı ve çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşları arasındaki ortaklıkları teşvik ederek entegre kentsel planlama yaklaşımına dayalı düşük karbonlu yeşil kentsel gelişime yönelik yatırımları harekete geçirmektir" dedi.

"Yatırımlar İçin Kaynak Bulma Konusunda Bizi Öne Geçirecek"

Proje kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni etkileyen ve etkilemesi öngörülen iklim tehlikelerini ve kırılganlıklarını tanımlanın öncelikli hedefler arasında olduğunu belirten Genel Sekreter Yalçınkaya, "Bu tehlike ve kırılganlıklara istinaden bir strateji dokümanı olarak Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı belgesi oluşturacağız. Şehrimiz için geliştirilecek olan bu plan iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele ve bunların etkilerinin azaltılmasına yönelik yaklaşımın ana hatlarını vermek üzere tasarlanmış bir stratejik politika ve eylem planı olacaktır. Böylece Eylem Planımız, uzun vadeli stratejiyi eyleme dönüştürerek, zaman çerçeveleri ve atanmış sorumluluklar belirleyerek hem azaltım hem de uyum kapsamında somut önlemler tanımlayacaktır. Ayrıca bu eylemlerin böyle bir strateji dokümanında belirtilmesi ve taahhüt edilmesi, yapmak istediğimiz yatırımlar için kaynak bulma konusunda bizi öne geçirecektir" diye konuştu.

"Yol Haritamızı Belirlemek Öncelikli Hedefimiz"

Ulusal ve uluslararası finans kuruluşlarının, yatırımlara destek vermek için projelerin daha yeşil, çevre dostu ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında olmasını önemsediğini kaydeden Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, "Bizler de Manisa'mızı daha dirençli, iklim değişikliğinin yıkıcı sonuçlarından en az etkilenecek şekilde geleceğe taşımak adına gerçekleştireceğimiz projelerin finansmanı için uluslararası kuruluşlar ile daha kolay iletişime geçebileceğiz. Eylem planımız, uluslararası finans kuruluşları ile aramızda bir iletişim platformu oluşturarak Manisa'mızın sürdürülebilir ve iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele edecek projelerinin önceliklendirilmesine, desteklenmesine ön ayak olacaktır. İklim değişikliğinin etkilerini açıkça yaşamaya başladığımız bu dönemde şehrimizi bu etkilere karşı dirençli kılabilmek için yol haritamızı belirlemek öncelikli hedefimizdir. Bu yolda siz paydaşlarımızın desteği çok kıymetlidir. Özellikle mevcut durumu analiz edebilmemiz için hızlı ve güvenli bir şekilde veri toplanması çok önemlidir. Bu konuda desteğinizin tam olacağına güvenmekteyiz. Birlikte çalışarak sürdürülebilir ve iklim değişikliğine dirençli bir Manisa'yı yenilikçi, katılımcı ve örnek olacak şekilde hep beraber geleceğe taşıyacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"İklim Değişikliği Birinci Sıradaki Gündem Maddesi"

Daha sonra İller Bankası Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Şevket Altuğ Taşdemir ise, "10-15 yıl önce iklim değişikliği konusu gündeme geldiğinde biz bunu çevre sorunu olarak görüyorduk. Bugün bir kalkınma sorunu haline geldi. Bu yıl yaşadığımız felaketler seller, yangınlar var. Bunların hepsinin sebebi iklim değişikliği kaynaklı. Artık bir adım atılması gerekiyor. Bu adımı da hep beraber atmamız gerekiyor. Avrupa Birliği artık yeşil mutabakat çerçevesinde yeni bir şekillenmeye gidiyor. Bu şekillenme de iş dünyasını ilgilendiriyor. Manisa bir sanayi şehri. Bundan sonra üretilecek AB üye ülkelerine ihraç edilecek ürünlerde, yeşil mutabakatla belirlenmiş şartlar sağlandığı takdirde ürünler ihraç edilebilecek. Bu da bize bir kez daha gösteriyor ki ülke olarak iklim değişikliği bizim için birinci sıradaki gündem maddesidir" dedi.

"Amacımız Envanter Çıkarılması ve İhtiyaç Analizin Yapılması"

Birey olarak herkesin yapması gerekenler olduğunu dile getiren Taşdemir, "İklim değişikliği ile mücadelede bize düşen rolü yerine getirmeliyiz. Bu kapsamda bu planı Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütüyoruz. Bu proje kapsamında amacımız bir envanterin çıkarılması, ihtiyaç analizinin yapılması ve bunların şeffaf bir şekilde raporlanması. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi'nde görevli arkadaşlarımız bize bu noktada konusunda yardımcı oldular, sahiplendiler. Bu planın başarılı olmasının iki anahtarı var. Birincisi sahiplik. Genel sekreterimize de bu konuda teşekkür ediyorum. Projeye sahip çıkıyorlar. İkincisi ise katılımcılık ve veri paylaşımı. Elimizde ne kadar sağlıklı veri olabilirse yapılacak çalışmalar bir o kadar kaliteli olacaktır" diye konuştu.

"Bu Plan Çalışması Rafta Kalmayacak"

Eylem planı sonrasında hazırlanacak olan raporun ne getireceğinden bahseden Taşdemir, "Bizim karşılaştığımız en büyük sorun uluslararası finans kuruluşlarına sunduğumuz projelerin kalitesi ve o projelerin gerekçelendirilmesi. Bugün bir proje ile ilgili teklif aldığımızda onu finans kuruluşuna götürdükten sonra biz bunların gerekçe raporlarını hazırlıyoruz, projeyi anlatıyoruz. Ama elimizde böyle bir raporun sonucunda o yatırım ihtiyacı olmuş olsa gerekçelendirme safhasını doğrudan geçmiş ve fizibilitemizi hazırlayarak projelerimizi olgun haline getirmiş olacağız. Şu anda herhangi bir plana bağlı olmayan projeler uluslararası finans kuruluşları tarafından finanse edilmiyor. Bu plan çalışması kesinlikle rafta kalmayacak. Hep beraber buradan çıkacak sonuçları çeşitli uluslararası finans kuruluşlarından belki hibe kaynaklarla finanse etme olanağı bulacağız" ifadelerini kullandı.

Sunum Gerçekleştirildi, Dünyadan Örnekler Sunuldu

Ardından Enerji Verimliliği Uzmanı Yonca Ercümen veArup Proje Yöneticisi Başar Özkurt da konuşma yaptı. Arup Proje Teknik Lideri Kemal Demirkol ise sunum gerçekleştirdi. Daha sonrasında Proje Koordinatörü Emine Kazanç, dünyada gerçekleştirilen SECAPçalışmaları hakkında örnekler sundu

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Büyükşehir Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planını Hazırlıyor - Son Dakika


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