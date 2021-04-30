Büyükşehir, tam kapanmada 24 saat esasıyla çalışmaya devam edecek - Son Dakika

Büyükşehir, tam kapanmada 24 saat esasıyla çalışmaya devam edecek

30.04.2021 00:57
Büyükşehir, tam kapanmada 24 saat esasıyla çalışmaya devam edecek, System.String[]

Bugün saat 19.00'da başlayacak ve 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar devam edecek tam kapanma öncesinde bürokratlarıyla bir araya gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Bu süreçte daha hassas ve özverili davranacak, çalışmalarımızı aksatmadan sürdüreceğiz" dedi.

Bugün saat 19.00'da başlayacak ve 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar devam edecek tam kapanma öncesinde bürokratlarıyla bir araya gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Bu süreçte daha hassas ve özverili davranacak, çalışmalarımızı aksatmadan sürdüreceğiz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bugün saat 19.00'da başlayacak ve 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar devam edecek tam kapanma öncesinde bürokratlarıyla bir araya geldi. Sosyal Gelişim Merkez'inde (SGM) yapılan toplantıda 24 saat esaslı çalışmanın gerekliliğine işaret eden Başkan Yüce, sürecin daha hassasiyet ve özveri gerektirdiğine dikkat çekerek, herhangi bir aksaklık yaşanmaması adın seferber olunmasının önemini vurguladı.

Sağlık hayatın temeli

Korona virüs salgınıyla mücadelede tedbirlere uyumun çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Ekrem Yüce, "Bir yıldır hayatın içerisinde yer alan kovid-19 salgını sebebiyle tüm dünyayla birlikte şehrimizde de kamusal ve bireysel alanlarda normalin dışında kimi uygulama ve tedbirler geliştiriyoruz. Salgının varyantları, yayılma hızı bölgeden bölgeye değişiklik gösterse de küresel bir salgınla yüz yüze olduğumuz inkar edilemez bir gerçek. Bu süreçte salgından kurtulmak adına ülke olarak hep birlikte pek çok fedakarlıkta bulunduk, bulunmaya da devam edeceğiz. Sağlık hayatın temeli. Bir nefes sıhhat her şeye bedeldir. Zor zamanlardan geçiyoruz. Cumhurbaşkanımızın aldığı karar doğrultusunda bugün itibariyle başlayacak olan tam kapanmayla birlikte bu fedakarlıklara bir yenisini daha ekleyeceğiz. Birlikte olmayı, omuz omuza saf tutmayı, aynı sofrada yemek yemeyi, birlikte gülmeyi özlediğimiz tüm sevdiklerimize ve sağlığımıza kavuşabilmek için Mübarek Ramazan ayının bir kısmını ve Ramazan Bayramını evlerimizde geçireceğiz. Tam kapanma sürecinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Ekiplerimiz 24 saat görev başında olacaklar

Tam kapanma sürecinde 24 saat çalışma esasında olduklarını belirten Yüce, "Ekiplerimiz 24 saat görev başında olacaklar. Tam kapanmanın başlamasıyla birlikte yaşanabilecek talep yoğunluğu ve aksaklıkların giderilmesi adına tam kapanmanın ilk haftasında yani 30 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasında Su ve Kanalizasyon İdaremiz, İtfaiye, zabıta, mezarlıklar ve defin işleri, ulaşım ve yol bakım ekiplerimiz çalışmalarına mevcut şekliyle devam edecek ve Sakaryalıların hizmetinde olacaktır. Büro ve ofis çalışanlarımız da hemşerilerimize hizmet etmeye devam edecektir. Daire başkanlıklarımız uygun ve ihtiyaç gördüğü personelleri ile görev başında yer alacaktır. Tam kapanmanın ikinci safhasında yani 8 Mayıs- 16 Mayıs tarihleri arasındaki 9 günlük bayram tatilinde ise çalışmalarımıza resmi tatil çalışma sistemine uygun olarak devam edeceğiz. Su ve Kanalizasyon İdaresi, itfaiye, zabıta, mezarlık ve defin işleri ekiplerimiz görevlerinin başında olacaktır. Mayıs ayı Sakarya Büyükşehir Belediye Meclis toplantımızı 24 Mayıs Pazartesi saat 14.00'te gerçekleştireceğiz. Yaptığımız bunca fedakarlığın amacına ulaşabilmesi ve salgından biran evvel kurtularak sağlıklı günlere kavuşmak için tedbirlere uyalım. İnşallah bugünleri hep birlikle atlatacağız. Biz Sakaryalı hemşehrilerimizin her dem hizmetindeyiz. Bu süreçte de vatandaşlarımıza bir telefon kadar yakınız" diye konuştu. - SAKARYA

Ekrem Yüce, Pazartesi, Sakarya, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir, tam kapanmada 24 saat esasıyla çalışmaya devam edecek - Son Dakika


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