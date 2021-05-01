Büyükşehir tam kapanmada da fırsatı değerlendiriyor - Son Dakika

Büyükşehir tam kapanmada da fırsatı değerlendiriyor

01.05.2021 16:20
Büyükşehir tam kapanmada da fırsatı değerlendiriyor, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye geneli uygulanan 17 günlük tam kapanma döneminde fırsatı değerlendirerek, trafiğin yoğun olduğu İnönü Caddesi üzerindeki Doğumevi Kavşağı ile Karakabir arasındaki yolun asfaltını yenilemeye başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye geneli uygulanan 17 günlük tam kapanma döneminde fırsatı değerlendirerek, trafiğin yoğun olduğu İnönü Caddesi üzerindeki Doğumevi Kavşağı ile Karakabir arasındaki yolun asfaltını yenilemeye başladı.

Türkiye'yi ve dünyayı kısa sürede etkisi altına alan Korona virüs (Kovid-19) Salgını döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 17 günlük tam kapanma sonrası Gaziantep Büyükşehir Belediyesi fırsatı değerlendirerek, trafiğin yoğun olduğu yerlerde onarım ve yenileme çalışmalarına başladı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince ticarethane, banka ve alışveriş merkezlerinin bulunduğu ve trafik yoğunluğunun yaşandığı İnönü Caddesi üzerinde bulunan Doğumevi Kavşağı ile Karakabir arasındaki yolda çalışma başlatıldı. 650 metre uzunluğunda 25 metre genişliğindeki yola yeni sıcak asfalt dökülürken, yolun iki tarafındaki kaldırımlar yenilendi, refüj düzenlemesi yapıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de yürütülen çalışmada incelemede bulundu, yolun bağlı olduğu Aydınbaba Mahallesi ve Alaybey Mahallesi muhtarları Mithat Bostan ve Bülent Yegül ile görüş alışverişi yaptı.

1 Mayıs'ta çiçekli kutlama

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin öte yandan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle sahada çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi işçilerini unutmayarak işçi bayramını kutladı, karanfil hediye etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Bu aks rahatlayınca şehir rahatlayacak"

Yürütülen asfalt çalışmasında yaptığı inceleme sonrası konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bütün işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak, "Onlar olmasa bizler bu projeleri hayata geçiremez, halkımızın taleplerini yerine getiremezdik. Hepimiz kendi işimizin işçisiyiz. Bu yüzden birlikte bu şehir, bu ülke için ne yapmamız gerekiyor birlikte çalışıyoruz. Önemli bir akstayız. Burası bu şehrin kalbi, aklı, beyni. Buradaki küçük bir tıkanma bütün şehri etkiliyor. Muhtarlarımızla birlikte kapanmayı fırsata dönüştürdük. Kapanmada burada iki taraftan yol, kaldırım bütün tamirat ve yenileme çalışmamızı yaptık. Kapanma bittiğinde hızlı bir şekilde burayı açacağız. Bu aks rahatlayınca şehrin ulaşımı rahatlayacak. Şehir rahatlayınca bizde rahatlamış olacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Büyükşehir tam kapanmada da fırsatı değerlendiriyor
Büyükşehir tam kapanmada da fırsatı değerlendiriyor
Büyükşehir tam kapanmada da fırsatı değerlendiriyor
Büyükşehir tam kapanmada da fırsatı değerlendiriyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, İnönü Caddesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir tam kapanmada da fırsatı değerlendiriyor - Son Dakika


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