Büyükşehir Tarım Laboratuvarı üreticinin yanında

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 418 bin TL yatırımla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ile birlikte üniversite yerleşke içerisinde 2015 yılında kurduğu Tarımsal Amaçlı Toprak Sulama Suyu ve Bitki Laboratuvarı; bugüne kadar 8653 toprak, bitki ve su analizi yaparak üreticilerin yanında oldu. 2019 yılında ise 1653 Muğla ile birlikte 17 ilin ve Kazakistan'dan gelen numunelerin analizi yapıldı.



Topraktan hasada üreticilerin yanında olma anlayışı ile yola çıkan Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli yatırımlarından biri olan Tarımsal Amaçlı Toprak Sulama Suyu ve Bitki Laboratuvarı sadece Muğla'ya değil ülkemizin farklı şehirlerine ve ülkelere hizmet vermeye devam ediyor. Tarımda eski usul yöntemlerin yerine bilimsel verilere dayanan sistemli bir üretimi getirmek isteyen Büyükşehir Belediyesi üreticilere tarım laboratuvarı ile toprağının hangi ürüne elverişli olduğunu, hangi gübreleri kullanması ya da kullanmaması gerektiğini, bitki ve su analizleri ile de bitkilerin toprakta yarayışlı olan bitki besin elementinden yararlanabilme, su kalitesine göre uygun bitki yetiştirme ve sürdürülebilir toprak yönetimi konularında teknik bilgiler vererek destek oluyor. Ayrıca 2015 yılından beri Tarım laboratuvarından elde edilen veriler Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kitaplaştırıldı. Vatandaşlara ücretsiz dağıtımı yapılan kitap sayesinde toprak haritası çıkarıldı ve kent belleğine kazandırıldı.



Toprağının, sulama suyunun ve dikilecek bitkinin analizini Tarım Laboratuvarında yaptırabilen üreticiler ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nin diğer hizmetleri Tarlanıza Geliyoruz, Yerel Tohum Merkezi, Yem ve Fidan desteklemesi, Trüf mantarı, sakız ağacı, ipek böcekçiliği, Meyve sebze kurutma tesisi, Koku Vadisi projelerinden de yararlanarak Muğla ve ülkemiz üretimine katkı sağlıyor.



Başkan Gürün; "Muğla'da üreten, güçlü büyük bir aileyiz."



Muğla'nın doğal ve eşsiz güzellikleri yanında verimli ve bereketli topraklara da sahip olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün topraktan hasada üreten köylünün yanında olduklarını, milli ekonominin temeli olan tarıma destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Gürün; "Muğla'da nüfusumuzun yüzde 60'ı kırsalda yaşıyor. Muğla turizm kenti olarak bilinse de üreten köylüsü ile aynı zamanda iddialı bir tarım kentidir. Büyükşehir Belediyesi olarak kurulduğumuz günden bugüne tarıma ayrı bir önem veriyor, üreten köylümüzün yanında oluyoruz.



Üreten köylümüzün babadan kalma yöntemler yerine toprağında hangi ürünün yetişeceğini bilmesi, katma değeri yüksek ürünlerle emeğinin karşılığını alması, toprağını değil ürettiği ürününü satması, vahşi sulama yerine gelişmiş yöntemler kullanması, bilinçli ve toprağının değerini bilmesi için hizmet ve projeler üretiyoruz. Tarım Laboratuvarımızda üretimin en başını yani temelini oluşturuyor. Tahlili yapılan toprak, bitki, sulama suyundan sonra üreticimizin topraktan hasada yanında oluyor birlikte üretiyoruz. Muğla'da büyük, güçlü, üreten bir aileyiz" dedi - MUĞLA