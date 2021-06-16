Üye Girişi
Büyükşehir, Tarsus'a Modern Bir Yaya Üst Geçidi Kazandırıyor - Son Dakika

Büyükşehir, Tarsus'a Modern Bir Yaya Üst Geçidi Kazandırıyor

16.06.2021 11:06
Büyükşehir, Tarsus'a Modern Bir Yaya Üst Geçidi Kazandırıyor, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'ta Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Sunay Atilla Üst Geçiti'nin yan tarafında kurulu bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlayan yaya geçidini yeniliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'ta Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Sunay Atilla Üst Geçiti'nin yan tarafında kurulu bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlayan yaya geçidini yeniliyor.

Uzun yıllardan bu yana üzerinde bulunan yürüyen merdivenin sürekli arızalanmasından dolayı vatandaşların şikayetlerine neden olan yaya geçidi tamamen sökülüyor.

Yeni üst geçit modern bir mimariyle inşa edilecek Altından Devlet Demiryolları hattının geçmesi nedeniyle yayaların zorunlu olarak kullandığı, fakat ergonomik olmaması ve mevcut yürüyen merdiveninin sürekli arızası nedeniyle sorun oluşturan yaya geçidinin söküm işlemi hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Söküm işlemlerinin tamamlanmasının ardından üzerinde her iki yönde de olmak kaydıyla çift taraflı iniş-çıkış yapılabilen, ayrıca özel gereksinimli bireyler ve ileri yaş almış yurttaşlar tarafından kullanılabilecek iki asansörün bulunduğu, estetik görünümlü, son teknolojinin kullanılacağı yaya üst geçidinin inşa işlemleri başlayacak.

Led aydınlatması ve güvenlik kameraları da bulunacak

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi'nde görevli Elektrik-Elektronik Mühendisi Serkan Oral, üst geçidin zamanla yaya trafiğini karşılayamaz hale geldiğini belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yönlendirmesiyle yenileme çalışmalarına başladıklarını söyledi. Oral, "Her iki taraftan da hem iniş hem çıkışı olan toplam 4 tane yürüyen merdiveni olan, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın da kullanabileceği, her iki tarafta olmak üzere toplam 2 tane asansörü bulunan, yüksekliği 7 metre, genişliği 4 metre, modern mimariye sahip, led aydınlatmalı, güvenlik kameraları ile son teknolojiyi kullanacağımız yürüyen merdiven çalışmalarına başladık" dedi.

Söz konusu işin süresinin 150 gün olduğunu vurgulayan Oral, "Herhangi bir aksilikle karşılaşmazsak daha kısa sürede faaliyete geçirmek istiyoruz" diye konuştu.

Yayın Tarihi: 16. 6. 2021 09: 48: 18

Büyükşehir, Tarsus'a Modern Bir Yaya Üst Geçidi Kazandırıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Caddesi, Tarsus, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Büyükşehir, Tarsus'a Modern Bir Yaya Üst Geçidi Kazandırıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

KPSS'de Türkiye 25'incisi olan genç dolandırıldı! Çöp toplayarak biriktirdiği 40 bin lirasını kaptırdı 11:24 KPSS'de Türkiye 25'incisi olan genç dolandırıldı! Çöp toplayarak biriktirdiği 40 bin lirasını kaptırdı Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var 11:22 Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor 11:05 Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor
Esra Erol'un programında ağızları açık bırakan itiraf: Oğlum, babasını öldürdü 10:53 Esra Erol'un programında ağızları açık bırakan itiraf: Oğlum, babasını öldürdü Borçlarını yapılandıran Bağ-Kur'lular ekim ayında emekli olabiliyor 10:13 Borçlarını yapılandıran Bağ-Kur'lular ekim ayında emekli olabiliyor Ronaldo, tek hareketiyle Avrupa Şampiyonası sponsoruna 4 milyar dolar kaybettirdi 09:50 Ronaldo, tek hareketiyle Avrupa Şampiyonası sponsoruna 4 milyar dolar kaybettirdi
Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu 09:10 Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu Erdoğan-Biden görüşmesi sonrasında Beyaz Saray'dan dikkat çeken ifadeler: S-400'ler ile Kabil Havalimanı arasında bağlantı yok 07:35 Erdoğan-Biden görüşmesi sonrasında Beyaz Saray'dan dikkat çeken ifadeler: S-400'ler ile Kabil Havalimanı arasında bağlantı yok

Son Dakika Haberleri
11:24 Son Dakika: Aşılamada yeni dönem! Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması başladı
11:23 KPSS'de Türkiye 25'incisi olan genç dolandırıldı! Çöp toplayarak biriktirdiği 40 bin lirasını kaptırdı
11:23 Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı
11:22 Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var
11:05 Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor
10:55 Fare istilasından kurtulamayan Avustralya, yeni bir felaketle karşı karşıya! Her yeri örümcek ağı sardı
10:22 Dolar güne düşüşle başladı, 8,52'den işlem görüyor
10:16 CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır
10:12 Son Dakika: Soma maden faciası davasında karar! İşletme sahibi Can Gürkan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı
10:12 Borçlarını yapılandıran Bağ-Kur'lular ekim ayında emekli olabiliyor
Son Dakika: Aşılamada yeni dönem! Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması başladı Son Dakika: Aşılamada yeni dönem! Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması başladı         
11:24
Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı         
11:23
Çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddiları sosyal medyayı karıştırdı! EVKUR'a tepki yağıyor Çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddiları sosyal medyayı karıştırdı! EVKUR'a tepki yağıyor         
11:20
Fare istilasından kurtulamayan Avustralya, yeni bir felaketle karşı karşıya! Her yeri örümcek ağı sardı Fare istilasından kurtulamayan Avustralya, yeni bir felaketle karşı karşıya! Her yeri örümcek ağı sardı         
10:55
CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır         
10:17
Son Dakika: Soma maden faciası davasında karar! İşletme sahibi Can Gürkan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı Son Dakika: Soma maden faciası davasında karar! İşletme sahibi Can Gürkan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
10:13
Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlayan Seda Sayan'ı, Seren Serengil topa tuttu: Daha fazla laf ederse tapeleri yayınlarım Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlayan Seda Sayan'ı, Seren Serengil topa tuttu: Daha fazla laf ederse tapeleri yayınlarım         
09:18
Ayakkabı giyerken belindeki tabancası ateş alan eski AK Partili İlçe Başkanı yaşamını yitirdi Ayakkabı giyerken belindeki tabancası ateş alan eski AK Partili İlçe Başkanı yaşamını yitirdi         
08:17
Saadet Partisi, Oğuzhan Asiltürk'ün kongre hamlesine itiraz etti: Karamollaoğlu öncülüğünde çalışmaya devam edeceğiz Saadet Partisi, Oğuzhan Asiltürk'ün kongre hamlesine itiraz etti: Karamollaoğlu öncülüğünde çalışmaya devam edeceğiz         
07:18
Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'ın tecavüz suçlamasına zehir zemberek cevap: Bu iftira yakışmadı Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'ın tecavüz suçlamasına zehir zemberek cevap: Bu iftira yakışmadı         
23:48
Cüneyt Çakır'ın verdiği karar sonrası Cristiano Ronaldo çılgına döndü Cüneyt Çakır'ın verdiği karar sonrası Cristiano Ronaldo çılgına döndü         
23:04
Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu         
20:28
10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba, cezaevinde intihar etti 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba, cezaevinde intihar etti         
19:25
Yavru kedileri pişirip yediğini itiraf eden Japon vatandaşı sınır dışı edilecek Yavru kedileri pişirip yediğini itiraf eden Japon vatandaşı sınır dışı edilecek         
19:01
Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor         
16:57
Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti         
16:47
1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü 1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü         
15:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2021 11:32:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir, Tarsus'a Modern Bir Yaya Üst Geçidi Kazandırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement