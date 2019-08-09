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Büyükşehir temizlik personeline 'Sıfır atık' eğitimi

36 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca başlatılan Sıfır Atık Projesini uygulamak için çalışma başlattı.

Büyükşehir temizlik personeline 'Sıfır atık' eğitimi, System.String[]
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca başlatılan Sıfır Atık Projesini uygulamak için çalışma başlattı. Proje kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi temizlik personellerine de uygulamada atıkların nasıl toplanması ve istiflenmesi gerektiği hakkında bilgiler veren bir seminer düzenlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca başlatılan Sıfır Atık Projesini uygulamak için çalışma başlattı. Proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi personellerine yönelik Sıfır Atık Projesi uygulama eğitimi düzenlenmişti. Bu kapsamda, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde görevli temizlik personellerine de bu projeyle ilgili seminer verildi. Semineri Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü personellerinden Çevre Mühendisi Birçe Türk verdi.

Seminerde, Mühendis Birçe Türk, sıfır atık projesini anlattı. Türk, eğitimde israfın önlenmesi, atıkları geri kazanarak ekonomiye katkı sağlanması, atıkların kaynağında ayrıştırılması, atık miktarının azaltılması, doğal kaynakların verimli kullanılması gibi konu başlıklarına değindi.

Geri dönüşüm kutuları yerleştirilecek

Ayrıca Sıfır Atık Projesi kapsamında belediye içerisinde belirlenen noktalara renk skalasına göre geri dönüşüm kutularının yerleştirileceği ve böylece çıkan atıkların kaynağında ayrı toplanacağı da yapılan eğitim sunumunda belirtildi. Temizlik personellerine ayrı toplanan atıkların ne şekilde toplanması ve depolanması gerektiği anlatıldı. Ayrıştırılan çöplerin ne şekilde dönüştürüleceği hakkında bilgi veren Çevre Mühendisi Birçe Türk, hem doğanın kazanacağı hem de çevre bilincinin aşılanacağını vurguladı. - MANİSA
Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:30 Kaynak: İHA
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