Büyükşehir Tıp Merkezi 2 yeni cihazı envanterine ekledi - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Tıp Merkezi, vatandaşlara daha kapsamlı ve teknolojik hizmet verebilmek adına envanterine 2 yeni cihaz eklediği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, işitme testlerinde kullanılan odyometre ve timpanometre cihazlarını envanterine katan Tıp Merkezi'nin vatandaşlara en iyi sağlık hizmeti vermeye devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Her türlü laboratuvar tetkikleri, elektro kardiografi, radyolojik tetkikler ve solunum fonksiyon testlerinin yapılabildiği Tıp Merkezi, dahiliye, genel cerrahi, göz hastalıkları, kulak burun ve boğaz hastalıkları, ortopedi ve göğüs hastalıkları olmak üzere 6 branşta 7 uzman hekim ile vatandaşlara kaliteli sağlık hizmeti sunmaya devam edecek. Tıp Merkezinde ayrıca 2 psikolog, 2 pratisyen hekim, 1 diş hekimi ve 1 diyetisyen hizmet vermektedir."