Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Tırı Sarıkemer'de Vatandaşlarla Buluştu

Büyükşehir Tırı Sarıkemer'de Vatandaşlarla Buluştu

1 saat önce

Söke ve Didim bölgesindeki Mahallelerde vatandaşların taleplerinin dinleneceği Büyükşehir Belediyesi tırı, Söke Sarıkemer Mahallesi'ndeydi.

Büyükşehir Tırı Sarıkemer'de Vatandaşlarla Buluştu, System.String[]
Söke ve Didim bölgesindeki Mahallelerde vatandaşların taleplerinin dinleneceği Büyükşehir Belediyesi tırı, Söke Sarıkemer Mahallesi'ndeydi. Büyükşehir Belediyesi bürokratları mobil araçta vatandaşların taleplerini dinleyip, yerine getirdi veya yerine getirilmesi için ilgili birime aktardı.

Mobil araçta, Büyükşehir Belediyesi bürokratları tarafından vatandaşlara Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin mahallelerine, Söke'ye ve Aydın geneline yapılan yatırımlar ve verilen hizmetlerle ilgili bilgi de verildi. Vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'nin mahallelerine kadar gelerek kendilerini dinlediği için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür edip kendisine desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Mobil araç yarın Söke Atburgazı'nda, 9 Ocak Çarşamba günü Didim merkezde, 10 Ocak Perşembe günü Didim Akyeniköy'de, 11 Ocak Cuma günü Söke Güllübahçe'de ve 12 Ocak Cumartesi günü Söke Yenidoğan'da olacak. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:54 Kaynak: İHA

Söke, Sarıkemer, Güncel
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