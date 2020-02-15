Büyükşehir tiyatro ekibi, hükümlüler için gösteri yaptı - Son Dakika
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Büyükşehir tiyatro ekibi, hükümlüler için gösteri yaptı

6 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, denetimli serbestlik yasasından faydalanan hükümlüler için özel gösteri yaptı.

Büyükşehir tiyatro ekibi, hükümlüler için gösteri yaptı, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, denetimli serbestlik yasasından faydalanan hükümlüler için özel gösteri yaptı.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ile gerçekleştirilen ortak çalışma ile hükümlülerin rehabilitesine katkıda bulunması için tiyatro gösterimi yapıldı.


Büyükşehir Belediyesi Şair Nabi Kültür Merkezinde Tayfun Türkili'nin yazdığı Hasan Ocakoğlu'nun yönettiği '9 canlı' oyun sahnelenirken, oyuna Cumhuriyet Savcısı Çağdaş Akı, Akçakale Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Yaşar Yüz, Akçakale Açık Cezaevinden 50 hükümlü, Denetimli serbestlikten faydalanan 200 hükümlü ve ilgili kurum görevlileri katılım gösterdi.


Cumhuriyet Savcısı Çağdaş Akı, "Hükümlü arkadaşlarımızın toplumsal olaylara, sosyal hayata hazırlanmaları için gerçekleştirilen tiyatro gösterimini izledik. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatro ekibi bizleri kırmadı ve çok güzel bir oyun oynadılar. Emeklerine sağlık" dedi.


Akçakale Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Yaşar Yüz ise, "Haklarında Denetimli serbestlik kararı verilmiş bulunan hükümlülerimizle güzel eğlenceli bir gün geçirdik. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz. Konservatuarımız çok teşekkür, bize çok güzel eğlenceli bir oyun oynadılar ayrıca ceza infaz kurumumuzda açık ceza infaz kurumlarımızdan hükümlü arkadaşlarımız geldi. Onlarla birlikte güzel bir zaman geçirdik" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:37 Kaynak: İHA
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