Büyükşehir tiyatrosu yeni sezona 'merhaba' dedi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 2019-2020 sezonunu yoğun bir katılım ile açtı. Usta oyuncu Pervin Ünalp'in yazıp yönettiği Geç Kalanlar adlı oyun, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda tiyatro severler ile buluştu.



Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu yeni sezona "Geç Kalanlar" oyunu ile hızlı bir giriş yaptı. Usta oyuncu Pervin Ünalp'in yazıp yönettiği oyun, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda tiyatro severler ile buluştu. Yeni sezonun ilk oyununa Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, Kültür, Turizm ve Tanıtım Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, davetliler ve çok sayıda tiyatro sever katıldı. İlişkileri bitme noktasına gelen bir çiftin başından geçenleri ve çifti ayrılığa götüren sebepleri anlatan oyuna gelenler zaman zaman duygusal anlar yaşarken, oyunun sonunda oyuncuları alkış yağmuruna tuttu.



Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, yeni sezonun Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosuna, tiyatro camiasına ve Denizli'ye güzellikler getirmesini diledi. Değirmenci, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sanat ve sanatçının yanında durmaya, kültür ve sanat etkinliklerini desteklemeye devam edeceklerini söyledi. - DENİZLİ