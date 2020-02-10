Büyükşehir, Toğa ailesinin kapısız evini sıcak yuvaya çevirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir, Toğa ailesinin kapısız evini sıcak yuvaya çevirdi - Son Dakika

Büyükşehir, Toğa ailesinin kapısız evini sıcak yuvaya çevirdi

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kapısı olmayan evlerinde korku içinde yaşayan ve evin girişine soğuktan korunmak için battaniye asan 4 çocuklu Toğa ailesinin yardımına koştu.

Büyükşehir, Toğa ailesinin kapısız evini sıcak yuvaya çevirdi, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kapısı olmayan evlerinde korku içinde yaşayan ve evin girişine soğuktan korunmak için battaniye asan 4 çocuklu Toğa ailesinin yardımına koştu. Ekipler ivedi şekilde evin kapılarını taktı, odalarını boyadı ve elektrik tesisatını yeniledi. Toğa ailesi, 'Büyükşehir kış soğuğunda bize sahip çıktı, evimiz sıcak bir yuvaya döndü' diyerek teşekkür etti.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yerel gazetelerde gündeme gelen 'Kapısız evde yaşayan ailenin akrep korkusuna' yönelik habere duyarsız kalmadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla ekipler habere konu olan Kepez ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ne giderek ailenin yardımına koştu. Kapısı olmayan evlerinde içeri giren akrepler nedeniyle korku içinde yaşayan ve evin girişine battaniye asarak, soğuktan korunmaya çalışan 3 çocuklu Toğa çiftinin evinde hummalı bir çalışma başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Toplum Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri evde bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Ekipler tarafından evin iki odası ve girişine yeni kapıların montajı yapıldı, odalar boyandı ve elektrik tesisatı yenilendi.


"Hem korkuyor hem üşüyorduk"


Anne Gülfidan Toğa, evlerinin dış kapısı olmadığı için 4 çocuğunun ve kendilerinin korku içinde yaşadıklarını söyleyerek, "Kapımız olmadığı için soğuktan korunmak için de battaniye örtüyordum ama bu kış soğuğunda evimiz ısınmıyor, çocuklarım üşüyor hastalanıyor. Eşim kağıt topluyor, geçim sıkıntısı yaşıyoruz kiramızı, elektrik ve su faturalarını ödeyemiyoruz" diye konuştu.


Evlerinde bakım, onarım ve iyileştirme çalışması yapıldığı için sevindiklerini söyleyen anne Gülfidan Toğa, "Büyükşehir Belediyesi'nden Allah razı olsun, bu soğukta kışta bize sahip çıktı. Kapımız takıldı evimiz ısınacak, çocuklarımız evin içinde rahat güvenli olacak" dedi. - ANTALYA

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Fatih Mahallesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:06 Kaynak: İHA
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