Son Dakika Haberleri: Büyükşehir, toplu taşıma filosunu gençleştirdi
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Büyükşehir, toplu taşıma filosunu gençleştirdi

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi ulaşım şirketi Burulaş geçtiğimiz yıl bünyesine kattığı 26 mikrobüs ve 50 otobüsün ardından bu yıl da filoya 12 metrelik 25 yeni otobüsü dahil etti.

Büyükşehir, toplu taşıma filosunu gençleştirdi, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi ulaşım şirketi Burulaş geçtiğimiz yıl bünyesine kattığı 26 mikrobüs ve 50 otobüsün ardından bu yıl da filoya 12 metrelik 25 yeni otobüsü dahil etti.

BURULAŞ BURSA ULAŞIM TOP TAŞ İŞL SAN AŞ, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:59 
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