Büyükşehir, toplu taşıma filosunu gençleştirdi
1 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi ulaşım şirketi Burulaş geçtiğimiz yıl bünyesine kattığı 26 mikrobüs ve 50 otobüsün ardından bu yıl da filoya 12 metrelik 25 yeni otobüsü dahil etti.
Bursa Büyükşehir Belediyesi ulaşım şirketi Burulaş geçtiğimiz yıl bünyesine kattığı 26 mikrobüs ve 50 otobüsün ardından bu yıl da filoya 12 metrelik 25 yeni otobüsü dahil etti.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:59
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