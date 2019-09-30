Büyükşehir toplu taşımada rekor üstüne rekor kırıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda şehrin birçok önemli noktasına vatandaşların ev ve iş yerlerine ulaşımını sağlayan UlaşımPark A.Ş. , çevre dostu otobüsleriyle bir günde 82 bin 183 yolcu taşıyarak günlük yolcu taşıma rekorunu kırdı. Son açıklanan verilerle Akçaray'dan sonra doğalgazlı otobüsleriyle de günlük toplu taşıma rekoru kıran Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlar için yenilikçi ve problemsiz ulaşım için her gün çalışmalarını sürdürüyor. Çevre dostu 336 otobüsüyle 89 farklı hatla Kocaeli'nin tüm ilçelerine hizmet sağlayan Büyükşehir Belediyesi, her gün ortalama 78 bin kilometre yol yapıyor.

ÇEVRE DOSTU 336 OTOBÜS

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark,çevre dostu doğalgazlı 336 otobüsüyle 89 farklı hatla Kocaeli'nin tüm ilçelerine hizmet götürürken 'Müşteri odaklı değil Misafir Odaklı' hizmet kavramıyla her gün binlerce yolcunun ev ya da iş yerlerine ulaşımını sağlıyor. Her gün ortalama 78 bin kilometre yol yapan ve Kocaeli'nin dört bir yanına giden çevre dostu doğalgazlı otobüsler, vatandaşların memnuniyetle tercih ettiği araçlar haline geldi. Türkiye'nin en genç filolarından birine sahip olan Büyükşehir, vatandaşları gitmek istediği yere rahat, temiz ve tam vaktinde ulaştırıyor.

YOLCU MEMNUNİYETİNE ÖNEM VERİLİYOR

Hat 200 ve 250 ile her gün yüzlerce yolcuyu İstanbul'a ulaştıran UlaşımPark, Kocaeli Üniversitesi ile Gebze Teknik Üniversitesi'ne de birçok farklı noktadan ulaşım sağlayan otobüslerle öğrencilerin ulaşımını sağlıyor. UlaşımPark, şehrin her noktasına ulaşan ''Yeşil Belediye Otobüsleri'' ile vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda güzergâh, saat taleplerini de değerlendiriliyor ve bu sayede yolcu memnuniyeti kazanılmış oluyor.