Büyükşehir Toplu Taşımada Sürücü Dikkatini Dağıtan Objelere Müsade Etmeyecek - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında sürücülerin dikkatini dağıtan yazı ve objelerle müsaade etmeyecek. Belirlenen kriterlere uymayan araçlara ise uygunluk belgesi verilmeyecek.

Büyükşehir Belediyesi Toplu taşıma hizmeti veren araçlarla ilgili yeni bir çalışma yaptı. Haziran 2021'den itibaren uygulamaya başlanan kriterlere göre toplu taşımada kullanılan ticari taksi ve minibüslerde orijinal parçalar dışındaki perde, şapkalık, cam filmi, yazı ve benzeri objelere izin verilmeyecek. Sürücülerin dikkatini dağıtan ve araç trafiğini tehlikeye atan objeler uygunluk belgesi alınırken tek tek kontrol edilerek söktürülmesi için sürücüler uyarılırken, minibüslerde belirlenen renk kuşakları ve ticari taksilerde renk kodları dışındaki renklere ise müsade edilmiyor.

Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanındaki 13 ilçede toplu taşımada kullanılan ticari araçların, görsel bakımından daha düzenli ve standartlara uygun bir şekilde vatandaşlara hizmet vermesini sağlamayı amaçlayan uygulama ile toplu taşıma kullanılan araçların tek tip olarak hizmet vermeleri sağlanacak.

Bütün ticari araçların (M. V. T. S. H. J) standartları daha önce Van Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde yayınlanan uygunluk formlarında belirlenen standartlara uyması gerekiyor.

Van Büyükşehir belediyesi ulaşım Daire Başkanlığı tarafından belirlenen renk kodları ise şu şekilde olacak;

İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçesi güzergahında çalışan M plakalı araçların rengi sarı kodu 021 RAL 1021 olacak. Yeni mahalle-Bostaniçi-Karşıyaka- Fırat caddesi kuşak rengi kırmızı kodu G031-M031 Mat kırmızı, Serhat Lisesi-Emin Paşa-Terzioğlu kuşak rengi lacivert kodu #000080, Kampüs-İstasyon-Yeni Sanayi kuşak rengi beyaz kodu 010, İskele-Kale-Altıntepe-Cezaevi kuşak rengi siyah kodu 070, Beyüzümü-Düzyol- Özalp Yolu kuşak rengi turuncu kodu 034, Erek-Şabaniye kuşak rengi yeşil kodu line gren #32CD32 50 205 50 ve Hacıbekir kuşak rengi mor kodu violet 040 olacak şekilde yapılacak.

Edremit V plaka kuşak rengi mavi kodu #056, Kalecik kuşak rengi kırmızı kodu G031-M031, Kavurma kuşak rengi turuncu kodu 034, Bostaniçi kuşak rengi mor kodu 040, Bardakçı kuşak rengi kahverengi kodu 092 bakır, Bakraçlı kuşak rengi lacivert kodu #000080, Kurubaş kuşak rengi kızılcık kodu 312 bordu ve Kevenli kuşak rengi yeşil kodu line gren #32CD32 50 205 50 olacak şekilde yapılacak.

T plaka taksi aracı Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığınca belirlenen rengi SARI kodu ORACAL 641-G020 olacak. Taksi kapısındaki yazıların rengi lacivert renk kodu 000080 olacak.

S plakalı araçlarda aracın kuşak renkleri pembe kodu açık pembe #045, mavi kodu buz mavisi #056 olacak.

J Plakalı araçlarda aracın kaportası düzgün rengi orjinal fabrika çıkışı beyaz ve yıpranmamış olacak.

H plakalı araçların rengi RGB koduna göre 0 245 255, HEX koduna göre #00F5FF cam altından itibaren turkuaz rengi olacak. Araçların renklerinin değiştirilmesinde UKOME Kurulu yetkilidir.