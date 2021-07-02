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Büyükşehir Toplu Ulaşım çalışanları mesleki yeterlilik belgesi aldı - Son Dakika

Büyükşehir Toplu Ulaşım çalışanları mesleki yeterlilik belgesi aldı

02.07.2021 13:35
Büyükşehir Toplu Ulaşım çalışanları mesleki yeterlilik belgesi aldı, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi bünyesindeki otobüs ve tramvay hareket merkezlerini ziyaret ederek, mesleki yeterlilik belgesi kazanan çalışanlara belgelerini verdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi bünyesinde hizmet veren Eski Garaj Otobüs Hareket Merkezi, Saman Pazarı Otobüs Hareket Merkezi ve Adliye Tramvay Hareket Merkezi'ni ziyaret ederek çalışan personele kolaylıklar dileyen Başkan Altay, "Konya'nın toplu ulaşım yükünü çeken ve sürekli iyileştirmelerle her geçen gün daha konforlu hizmet sunan mesai arkadaşlarımıza tüm Konyalılar adına teşekkür ediyorum." dedi.

Başkan Altay, Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB), Avrupa Birliği ve Konya Ticaret Odası (KTO) ortaklığıyla yürütülen "Mahir Eller Projesi" kapsamında Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Sürekli Eğitim Merkezi (SÜMER) koordinasyonunda Otobüs İşletme ile Raylı Sistem Şubesi Müdürlükleri'nde görevli personellere kazandırılan mesleki yeterlilik belgelerini de verdi.

SÜMER olarak Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi personeline yönelik Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun belirlediği mesleki yeterlilik belgeleri ücretsiz şekilde kazandırılırken bu sayede yaklaşık 1 milyon lira tasarruf sağlanmış oldu.

Belgelendirilen meslek kolları ise şunlardan oluşuyor: "Şehir içi toplu taşıma otobüs şoförü, kent içi tren sürücüsü, kent içi kataner bakım elemanı, kent içi trafik kontrolörü, raylı sistem araçları elektrik bakım onarımcısı, raylı sistem araçları mekanik bakım onarımcısı, demiryolu yol yapım, bakım ve onarımcısı."

Büyükşehir Toplu Ulaşım çalışanları mesleki yeterlilik belgesi aldı

Büyükşehir Belediyesi, Tramvay, Altay, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Büyükşehir Toplu Ulaşım çalışanları mesleki yeterlilik belgesi aldı - Son Dakika


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