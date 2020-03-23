Büyükşehir Toptancı Hallerini dezenfekte ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir Toptancı Hallerini dezenfekte ediyor - Son Dakika

Büyükşehir Toptancı Hallerini dezenfekte ediyor

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınına karşı ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla merkez ve ilçelerdeki tüm Toptancı Hallerinde dezenfekte çalışması yapıldı.

Büyükşehir Toptancı Hallerini dezenfekte ediyor, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınına karşı ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla merkez ve ilçelerdeki tüm Toptancı Hallerinde dezenfekte çalışması yapıldı.


Kent genelinde toplum sağlığını önceleyen ve koronavirüs salgınına karşı etkin mücadele yürüten Antalya Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda her gün çok sayıda kişinin ziyaret ettiği, meyve ve sebze alışverişinin yapıldığı il genelindeki Toptancı Sebze ve Meyve Halleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla ekipler tarafından dezenfekte edildi.


Merkez ve ilçelerde çalışma


Halkın yoğun olarak kullandığı kamu alanları başta olmak üzere toplu ulaşım araçlarında da ilaçlama ve dezenfekte çalışması yürüten Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı vektörel mücadele ekipleri merkez ve ilçelerde hizmet veren tüm Toptancı Sebze ve Meyve Hallerinde ilaçlama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.


Halk sağlığını tehdit eden koronavirüs salgınına yönelik mücadele kapsamında 50 personelden oluşan ekip insan akışının yoğun yaşandığı toptancı hallerinde sıkı bir çalışma yürüttü. Ekipler, araçların giriş ve çıkış noktaları, güvenlik kulübeleri, hal müdürlüğü binaları, yazıhaneler ve diğer alanları dezenfekte etti. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muhittin Böcek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:21 Kaynak: İHA

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