Büyükşehir tüm gücüyle sahada - Son Dakika

Büyükşehir tüm gücüyle sahada

03.11.2020 14:11
Büyükşehir tüm gücüyle sahada, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi depremin yaralarını sarmaya devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi depremin yaralarını sarmaya devam ediyor. Enkaz bölgelerini ve çadır alanlarını dün akşam saatlerinde ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, yardımları sağlıklı bir şekilde koordine ederek tek bir noktadan yurttaşlara ulaştırmak için iyilik noktaları kurduklarını açıkladı.

Depremin yaşandığı ilk andan itibaren tüm ekipleriyle hem arama kurtarma hem de yardım faaliyetlerini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi çadır alanları ve enkaz bölgelerinin yakınında iyilik merkezleri kurduklarını açıkladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri Dr. Buğra Gökçe, iyilik merkezlerinde pek çok hizmetin tek noktadan verileceğini söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları Ertuğrul Tugay, Yıldız Devran ve daire başkanları ile dün akşam saatlerinde Bornova ve Bayraklı bölgesinde yıkım alanlarını ve çadır bölgelerini ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Büyükşehir Belediyesi'nin tüm gücü ve 5 bin 500 personeli ile sahada olduğunu, arama kurtarma, yardım ve geçici iskan konusunda destek verdiklerini belirtti.

Yemek ihtiyacı yok

Hayırseverlere ve belediyelere desteklerinden ötürü sonsuz teşekkür eden Gökçe, "Özellikle birçok hayırseverimiz, kent içi ve kent dışından belediyelerimiz ikram yapabilmek, insanların karınlarını doyurmak için olağanüstü seferberlik içinde. Onlara sonsuz teşekkür ediyoruz. Yemek dağıtımı konusu doygunluğa ulaşmış durumda. Özellikle yemek göndermek isteyen belediyelerimize, hayırseverlere serinkanlı olmalarını öğütleyebiliriz. Çünkü şu an acil ihtiyaç bu değil. Birçok sahada bunun yarattığı bir aşırı kalabalık var. Yemek dağıtımının sağlıklı bir şekilde yürümesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi ile irtibatta olmalarını rica ediyoruz" dedi.

Yurttaşlar ihtiyaçlarını bir noktadan karşılayacak

Yurttaşların hizmetlere derli toplu bir şekilde ulaşması için enkaz bölgelerinin yakınına ve çadır alanlarına iyilik noktaları kurduklarını söyleyen Gökçe, şunları aktardı: "Yurttaşlarımızın tuvalet, duş, çamaşır, yemek, gıda, hijyen ürünü ihtiyaçları bu noktalardan karşılanacak. Yine 'evim ne olacak?', 'kira yardımı alabilecek miyim?', 'yıkılan evim nasıl yapılacak?' gibi soruları var. Yurttaşlarımız Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerine tek noktadan ulaşacak. Bu noktalarda çamaşır yıkayacak, ihtiyacı varsa giysi alacak. İçinde seyyar market var. İhtiyaçlarını kimlik numarası alarak biz temin edeceğiz. Yemeğin ve içeceğin yanı sıra uyku tulumu, mat, ışıldak, tüplü aydınlatma, tüplü ısıtma gibi ihtiyaç duyacağı her şey bu noktalarda olacak. Çadır, konteyner veya tırdan oluşacak iyilik noktaları sayesinde yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını sağlıklı bir şekilde koordine edip kendilerine ulaştırmış olacağız."

Her zaman arkanızdayız

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, depremzedelere destek olmak, katkı vermek isteyenlerin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarındaki duyuruları ya da Bizİzmir dijital platformlarını takip edebileceğini hatırlatarak, "Yaşanan bu afetin sancılarını depremden zarar görmüş yurttaşlarımıza en az yaşatabilmek, onları rahat ettirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yurttaşlarımızın içleri müsterih olsun. İzmir Büyükşehir Belediyesi güçlü ve büyük bir kurum. Her zaman depremzedelerimizin arkasında olacağız. Bize güvenmelerini istiyoruz. Devletimizin tüm organlarının desteklerini alıyoruz. Türkiye'nin her yerinden belediyelerimiz yardımımıza koştu. Onlara da çok teşekkür ediyor ve bizimle koordineli bir şekilde çalışmalarını rica ediyoruz" şeklinde konuştu. - İZMİR

Büyükşehir tüm gücüyle sahada
Büyükşehir tüm gücüyle sahada
Büyükşehir tüm gücüyle sahada

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Gökçe, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir tüm gücüyle sahada - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Depremzedelere ait erzak ve battaniyeleri evlerine götüren kadınlar vatandaşın kamerasına yakalanınca çıldırdı Türkiye'yi mutluluktan ağlatan Minik Ayda dünya basınında: Kurtuluşu bir mucize Menemenspor'da koronavirüse yakalanan kişi sayısı 30'a yükseldi İzmir'de ücretsiz dağıtılan ikramları marketinde sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı Koronavirüse yakalanan oyuncu Cansu Melis Karakuş, başrolü kaybetti Son Dakika! 91. saatte enkazdan sağ olarak çıkarılan Ayda bebeğin annesinin cansız bedenine ulaşıldı Olası İstanbul deprem senaryosunda korkutan tablo: Kritik 5 ilçede on binlerce ev ağır hasar alacak Ayda bebek hastaneye götürülürken ağzından tek kelime döküldü: Anne
Onyekuru, devre arasında G.Saray'a gelmek için 1.5 yıllık sözleşmeyi şart koştu Onyekuru, devre arasında G.Saray'a gelmek için 1.5 yıllık sözleşmeyi şart koştu         
13:52
Enkazdan çıkarılan minik Ayda köfte ayran istedi, tüm Türkiye seferber oldu Enkazdan çıkarılan minik Ayda köfte ayran istedi, tüm Türkiye seferber oldu         
13:49
Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve BİM'in Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve BİM'in         
13:29
Depremden önce denizde girdaplar gören balıkçı: Dünyanın sonu geldi sandım Depremden önce denizde girdaplar gören balıkçı: Dünyanın sonu geldi sandım         
12:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda Gezgin paylaşımı: Allah'a şükürler olsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda Gezgin paylaşımı: Allah'a şükürler olsun         
12:35
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten "esnek çalışmaya dönük düzenlemeler geri çekilsin" talebi         
12:13
Rusya'dan ABD seçimleri için ses getirecek iddia: Radikaller sokağa inecek Rusya'dan ABD seçimleri için ses getirecek iddia: Radikaller sokağa inecek         
11:57
Özbek kadına cehennemi yaşattılar! Önce tecavüze uğradı, sonra iki kadın tarafından rehin tutuldu Özbek kadına cehennemi yaşattılar! Önce tecavüze uğradı, sonra iki kadın tarafından rehin tutuldu         
11:26
Rus güzellik uzmanı, barışma teklifini reddettiği eşi tarafından öldüresiye dövüldü Rus güzellik uzmanı, barışma teklifini reddettiği eşi tarafından öldüresiye dövüldü         
11:03
Spiker Cansın Helvacı, Ayda bebeğin kurtarıldığı anlarda gözyaşlarına boğuldu Spiker Cansın Helvacı, Ayda bebeğin kurtarıldığı anlarda gözyaşlarına boğuldu         
10:51
Görüntü İzmir'den! Anne, depreme uykuda yakalanan çocuğunu böyle korudu Görüntü İzmir'den! Anne, depreme uykuda yakalanan çocuğunu böyle korudu         
10:42
Burs ve öğrenim kredisi başvuruları 8 Kasım'a uzatıldı Burs ve öğrenim kredisi başvuruları 8 Kasım'a uzatıldı         
10:33
Son dakika! Ayda'yı kurtaran kahraman o anları anlattı: Kovaları taşırken fark ettim Son dakika! Ayda'yı kurtaran kahraman o anları anlattı: Kovaları taşırken fark ettim         
10:23
Ağrı'nın Mollakara köyünde bulunan altın rezervi yüzlerce kişiye iş kapısı olacak Ağrı'nın Mollakara köyünde bulunan altın rezervi yüzlerce kişiye iş kapısı olacak         
09:43
İki esnafın tadilat kavgası sokağa taştı, yumruklar havada uçuştu İki esnafın tadilat kavgası sokağa taştı, yumruklar havada uçuştu         
09:15
Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı         
20:38
Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir         
18:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2020 14:20:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir tüm gücüyle sahada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei