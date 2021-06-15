Büyükşehir Türk El Sanatlarına Sahip Çıkmaya Devam Ediyor - Son Dakika

Denizli Büyükşehir Belediyesinin açtığı ücretsiz kurslarda eğitim gören 786 kursiyerin el emeği göz nuru 2. 637 eserinin beğeniye sunulduğu sergi törenle açıldı. Geleneksel Türk el sanatlarının geçmişten geleceğe yolculuğunun anlatıldığı serginin 18 Haziran'a kadar açık kalacağını belirten Başkan Zolan, tüm hemşehrilerini sergiyi gezmeye davet etti. 15. 06. 2021 Denizli Büyükşehir Belediyesinin verdiği ücretsiz kurslarda eğitim gören 786 kursiyerin el emeği göz nuru 2 bin 637 eserinin yer aldığı 4. Karma Sergi, "Geçmişin Altın İzleri Geleneksel Türk El Sanatlarımızın Geçmişten Geleceğe Yolculuğu" adıyla beğeniye sunuldu. Türk el sanatlarının geçmişten geleceğe yolculuğunun anlatıldığı Geçmişin Altın İzleri adlı sergi Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde açıldı. Törene Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, İlçe belediye başkanları, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, meclis üyeleri, kursiyerler ve davetliler katıldı. Başkan Osman Zolan, rengarenk binlerce eserin sergilendiği program ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nin cıvıl cıvıl olduğunu belirterek, "Merkezimizin yapılış amacından biri de buydu. Sergilerimizi burada yapmayı arzu etmiştik. Burada karma sergimizin ilkini gerçekleştiriyoruz ama Büyükşehir Belediyesi olarak bu sergimizi 4'ncü kez açıyoruz. Büyükşehirimiz çalışıyor, hanım kardeşlerimiz çalışıyor" dedi. Pandemi nedeniyle kursiyer sayısı kısıtlı tutuldu Başkan Zolan, şunları kaydetti: "Kentimizin 7 farklı noktasında el sanatları ve becerileri kurs merkezi olarak hizmet veriyoruz. Pandemi koşulları çerçevesinde kursiyer sayımızı kısıtlı tutmak zorunda kaldık ve bu sene 800'e yakın kursiyerimiz oldu. İnşallah hep birlikte öğrenmeye, yeni eserler üretmeye, sanatla, kültürle el becerileriyle, kendi öz kültürümüzü unutturmamak üzere, geleceğe taşıma anlamında çalışma yapmaya devam edeceğiz. İyi ki varsınız, iyi ki davetimizi kabul edip kurslarımıza geldiniz. Böyle güzel bir ortamı ve eserlerinizi ortaya çıkardınız, sizlere çok teşekkür ediyorum. Bize görevimizi yapmanın mutluluğunu yaşattınız. Hepinizden Allah'ım razı olsun. İnşallah bir daha ki sergimizde pandemiden yavaş yavaş kopacağız. Hem kursiyerimiz, hem eserlerimiz artarak devam edecek. " Başkan Zolan'dan hemşehrilerine davet Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 18 Haziran'a dek açık olacak sergiye tüm hemşehrilerini davet ederek, " Tüm hemşehrilerimiz 18 Haziran'a kadar sergimizi ziyaret edebilecek. Vatandaşlarımız Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'ne geldiklerinde, sanatla, kültürle, rengarenk güzelliklerle karşı karşıya gelecekler. Burası, kurslarda neler yapılabildiği, 'Yapamam' diyenlerin heveslendiği bir ortam olacak. Tüm hemşehrilerimi sergimizi görmeye davet ediyorum. Mutlaka zaman ayırsınlar, 1-2 saat burayı gezsinler. Sergimiz hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Milletvekili Ök: "Başkanım siz de iyi ki varsınız" Denizli Milletvekili Nilgün Ök ise, böylesi önemli bir serginin oluşmasında büyük pay sahibi olan Başkan Osman Zolan'a teşekkür etti. Milletvekili Ök, "Osman Başkanım kursiyerlerimize 'İyi ki varsınız' dedi. Ben de diyorum ki; 'Başkanım siz de iyi ki varsınız. ' Bu eserlerin yapılması için gerekli şartları, ortamları ve kursları hazırladığınız için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Kadınların çok özel ve değerli eserleri ortaya koyduğuna dikkati çeken Ök, "Kursiyerlerimize emek veren öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum, hepsinin emeğine sağlık. Çok güzel ürünler ortaya çıkarmışsınız. Gerçekten çok değerli. İnşallah sizler de onları yaparken çok büyük haz, mutluluk hissetmişsinizdir. Ben de en kısa sürede bu kurslardan birine gitmek istiyorum" dedi. Sergi 18 Haziran'a kadar açık Konuşmaların ardından tarihi Nuzhet Sürücü Evi, Atalar Evleri, Yenişehir Seramik Atölyesi, Yenişehir El Sanatları ve El Becerileri Kurs Merkezi, Gerzele El Sanatları ve El Becerileri Kurs Merkezi, Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi ile Bağbaşı El Becerileri ve Kurs Merkezi olmak üzere toplam kentin 7 farklı noktasındaki kurs merkezlerine katılan 786 kursiyerin 2 bin 637 el emeği göz nuru eserinin yer aldığı sergi açıldı. Başkan Zolan ve beraberindekiler sergiyi gezerek katılımcılardan bilgi aldı. Sergi 18 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek. . Benzer Başlıklar

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