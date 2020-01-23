Büyükşehir, Türkiye Açık Taekwando Turnuvası Kolları Sıvadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir, Türkiye Açık Taekwando Turnuvası Kolları Sıvadı - Son Dakika

Büyükşehir, Türkiye Açık Taekwando Turnuvası Kolları Sıvadı

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kulübü sporcularından Sibel Güngör, 18-23 Ocak 2020 tarihleri arasında düzenlenen Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda 68 kilo Kadınlar kategorisinde gösterdiği başarılı performansıyla milli takıma seçilerek İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Türkiye...

Büyükşehir, Türkiye Açık Taekwando Turnuvası Kolları Sıvadı, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kulübü sporcularından Sibel Güngör, 18-23 Ocak 2020 tarihleri arasında düzenlenen Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda 68 kilo Kadınlar kategorisinde gösterdiği başarılı performansıyla milli takıma seçilerek İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Türkiye Açık Taekwando (Turkish Open) Turnuvası'nda ülkeyi temsil etmeye hak kazandı.


Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Taekwando Federasyonu tarafından 6'ncı kez düzenlenen Türkiye Açık Taekwando Turnuvası için kolları sıvadı. Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada ter döken Sibel Güngör, Gençler 68 kilo kadınlar kategorisinde 8'inci sıraya yerleşerek İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Türkiye Açık Taekwando Turnuvası'nda ülkeyi temsil edecek. Ankara'da organize edilen Gençler Türkiye Şampiyonası'nda kıran kırana geçen müsabakalarda kazandığı dereceyle ülkeyi temsil edecek Sibel Güngör'e olan destek gözlerden kaçmadı.


Öte yandan elde ettiği başarılarıyla sık sık adından söz ettiren Güngör, Gazianteplilerin spora olan merakının giderek güçlendiğini belirterek, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti. - GAZİANTEP

Gaziantep, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:20 Kaynak: İHA
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