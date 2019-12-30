Büyükşehir, Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir, Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek - Son Dakika

Büyükşehir, Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sporcularından Eren Akkurt ile Esra Karadağ, Avrupa Ümit Genç ve U21 Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde birinci olarak Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmeye hak kazandı.

Büyükşehir, Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sporcularından Eren Akkurt ile Esra Karadağ, Avrupa Ümit Genç ve U21 Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde birinci olarak Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmeye hak kazandı.


"Spor Dostu Kent" Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar meyvesini vermeye başladı. Büyükşehir Belediyesi, başarılarını ülke sınırlarının dışına taşımak amacıyla kollarını sıvadı. 14-15 Aralık tarihlerinde Makedonya'da gerçekleştirilen Ümit-Genç U21 Balkan Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Esra Karabağ ve Eren Akkurt'un bu seferki durağı Avrupa Karate Şampiyonası olacak.


Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda 28-29 Aralık tarihlerinde düzenlenen Avrupa Ümit Genç ve U21 Şampiyonası Milli Takım seçme müsabakalarında U21 erkeklerde Eren Akkurt ve U21 kadınlarda da Esra Karabağ birincilik kürsüsüne çıktı. Kıran kırana geçen müsabakalarda Akkurt'un ve Karabağ'ın performansı göz doldurdu, izleyicilerin beğenisini topladı.


Uluslararası arenada başarılarını kanıtlayan genç sporcular, Gaziantep'te spora ve sporcuya olan desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti. - GAZİANTEP

Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2019'un 11 ayında Türkiye'ye 48 milyonu aşkın turist geldi
Yerli otomobile Ahıska Türkleri de talip oldu Yerli otomobil özellikleriyle araba piyasasının en iyilerine rakip oldu QRAS Giyim'in kurucusu Sümeyra Teymur'dan kadın girişimcilere altın değerinde tavsiyeler

Son Dakika Haberleri
19:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan - Moldova Cumhurbaşkanı Dodan ortak basın toplantısı - Son Dakika
19:50 Meksika'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 11 ölü, 10 yaralı - Son Dakika
19:48 DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika
19:48 İstanbul'da fırtına - Son Dakika
19:48 Kongolu teknisyen, Ebola'nın musluk temasıyla bulaşmasını engelleyecek aparat yaptı - Son Dakika
19:28 Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Son Dakika
18:33 İstanbul'da yarın bu yollar kapalı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 19:56:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir, Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]