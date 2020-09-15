Büyükşehir üç ilçede kıl keçisi dağıtacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kavaklıdere, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde 18-45 yaş arasındaki kadın çiftçilere 2 dişi 1 erkek kıl keçisi dağıtacak. Büyükşehir Belediyesi daha önce pilot bölge olarak Menteşe ilçesinde kadın çiftçilere 120 kıl keçisi dağıtmıştı.

Kıl Keçisi projesi başvuru şartları

Muğla Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınma çalışmaları ve kadın üreticilere destek olmak için Kavaklıdere, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde kıl keçisi dağıtacak. Üç ilçede dağıtılacak olan kıl keçileri için başvuru şartları belirlendi. 18-45 yaş arasındaki kadın çiftçilerin başvuruları değerlendirilecek. HBS (Hayvan Bilgi Sistemi, TÜRKVET) sistemine kayıtlı hayvancılık işletmesi ve işletme numarası olması (başvurusu olumlu olup, almaya hak kazananlar işletme açacak. Ailesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvana sahip birey olmaması, SGK ya kayıtlı herhangi bir işte çalışmaması, 20 dekardan fazla arazisi olmaması gerekiyor. Ayrıca her aileden 1 kişi faydalanabilecek ve destek verilecek kişiler kura ile belirlenecek.

Menteşe'de 120 Kıl Keçisi dağıtılmıştı

Muğla'da hayvancılığa ve tarıma büyük destek vererek kırsal kalkınmanın artmasını hedefleyen Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe'de 40 kadın üreticiye 2 dişi 1 erkek olmak üzere toplamda 120 kıl keçisi dağıtmıştı. Büyükşehir Belediyesinin kırsal kalkınma çalışmaları kapsamında başlattığı Kıl Keçisi projesi meyvelerini vermeye devam ediyor. Kıl keçileri bugüne kadar 26 yavru dünyaya getirdi. Yavruların dünyaya gelmesiyle birlikte kıl keçisi üreticisinin yüzü güldü.

Belediye ekipleri sağlık kontrolü yapıyor

Belediyenin veteriner hekimleri dağıtılan kıl keçilerinin sağlıkları ile de yakından ilgileniyor. Veteriner hekimler kıl keçilerinin sağlık kontrolünü ultrasonla gerçekleştiriyor. Böylelikle keçilerin gebelikleri dahil diğer hastalıkları da belirlenebiliyor

Başkan Gürün: "Üreten kadınlarımıza desteğimiz devam edecek"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün " Muğla'da bizim köylümüz toprağına sahip çıkıp üretmeye devam ediyor. Burada en önemli faktör kadınlarımızdır çünkü üretimde kadınlarımız ön plana çıkıyor. Milli ekonominin temeli tarım, tarımın ana aktörü de üretici kadınlarımızdır. Menteşe ilçemizde başlattığımız ve ilk meyvelerini aldığımız Kıl Keçisi desteği Kavaklıdere, Ortaca ve Dalaman ilçelerimizde devam edecek. Üç ilçemizde kadın üreticilerimize 2 dişi 1 erkek kıl keçisi dağıtacağız. Kadınlarımız üretecek, Muğla ve ülkemiz kalkınacak" dedi. - MUĞLA