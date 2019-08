Büyükşehir ücretsiz danışmanlık hizmetlerini sürdürüyor

2008 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in girişimleriyle hizmete başlayan ve 11 yılda 10 binin üzerinde kadının hayatına dokunan Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi, ayrımcılık ve şiddete maruz kalan kadınlar başta olmak üzere tüm kadınlara ücretsiz verdiği danışmanlık hizmetleri ile destek oluyor. Merkezde psikolojik danışmanlık, hukuki danışmanlık, beslenme ve diyet danışmanlığı hizmetinin yanı sıra, kadınlara yönelik bilgilendirici ve güçlendirici eğitim çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Kadınların özellikle diyetisyen danışmanlığından faydalandığını ifade eden Kadın Danışma Merkezi yetkilileri, Destek almak isteyen kadınların kendilerine 0222 233 08 08 üzerinden ulaşabileceklerini belirttiler.

"Bayramda fazla et ve şeker tüketmeyin"

Kurban Bayramı öncesi vatandaşları uyaran Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Şenol Yıldız fazla tüketilen kırmızı et ve şekerin pek çok sağlık sorununa yol açabileceğini belirtti. Yıldız "Kırmızı et kişiyi kansızlıktan koruyarak yorgunluk ve unutkanlığın önüne geçen B12 vitamininin iyi bir kaynağıdır. Ancak yapısal olarak sert olan taze et hazımsızlık, ishal ve kabızlık gibi sindirim sorunlarına neden olabilir. Bu durumlarla karşılaşmamak için et, küçük porsiyonlarda ve etkili şekilde çiğnenerek tüketilmelidir. Ayrıca yüksek tansiyon, tiroid hastalıkları ve yüksek kolesterolü bulunan kişiler de diyetisyenleri ile görüşerek diyetlerindeki et porsiyonunu düzenlemelidirler" dedi. Vatandaşları tatlı alışkanlıkları konusunda da uyaran Yıldız, şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıların tercih edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Yıldız "Şeker hastalığı, insülin direnci ve tiroid hastalıkları bulunan hastalar; diyetisyenleri ile görüşerek diyetlerindeki karbonhidrat miktarını düzenlemelidirler. Baklava, şekerpare ve revani gibi şerbetli tatlılar yerine sütlaç, muhallebi veya tavukgöğsü gibi sütlü tatlılar ya da sade dondurma tüketilmelidir. Unutulmamalıdır ki en sağlıklı tatlı, taze mevsim meyvesi iken onu kuru meyveler takip etmektedir" dedi. İçecek olarak gazlı içeceklerin yerine soda ve ayran tercih edilmesi gerektiğini belirten Yıldız, tüm Eskişehirlilerin bayramını kutladı.