Büyükşehir Ulaşım AŞ'den Hatay'a 700 fidan - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ tarafından Hatay'a 700 fidan gönderilecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, her yıl Ulaşım AŞ çalışanlarının aileleriyle gerçekleştirdikleri fidan dikme etkinliği bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gerçekleştirilemeyince fidanların Hatay'a gönderilmesine karar verildi.

Ulaşım AŞ tarafından kurum içinde fidan bağış kampanyası başlatıldı. Başlatılan kampanyayla çalışanlar bireysel olarak Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfına ( OGEM) fidan bağışında bulundu.

Çalışanların bireysel bağışlarına ek olarak raylı sistem araçlarında ve istasyonlarında bulunan, bir yıl boyunca sahibine ulaşılamayan varlıklar da OGEM Vakfına fidan olarak bağışlandı.

Orman yangınlarında kaybedilen ağaçların yeniden yeşermesi adına "Hatay için el ele" sloganıyla OGEM Vakfı'na bağışlanan 700 fidan Hatay'da toprakla buluşacak.