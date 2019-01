Büyükşehir 'Ulaşım Çağrı Merkezi' Hizmette

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, tüm Samsun'u kapsayan, ulaşımla ilgili görüş, öneri ve şikayetlerin iletilebileceği 'Ulaşım Çağrı Merkezi'nin kurulduğunu açıkladı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, tüm Samsun'u kapsayan, ulaşımla ilgili görüş, öneri ve şikayetlerin iletilebileceği 'Ulaşım Çağrı Merkezi'nin kurulduğunu açıkladı.



Samsun'da daha konforlu ve daha rahat ulaşım imkanları sunabilmek için çok önemli bir projeyi daha hayata geçirdiklerini belirten Başkan Zihni Şahin, "Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ili kapsayan, ulaşımla ilgili her türlü görüş, öneri ve şikayetlerin iletilebileceği Ulaşım Çağrı Merkezimiz faaliyete girdi" dedi.



Ulaşım Çağrı Merkezinin yeni yıl ile birlikte faaliyetlerine başladığını duyuran Başkan Zihni Şahin,



"Çağrı Merkezimize vatandaşlarımız ulaşım ile ilgili her türlü görüş, öneri ve şikayetlerini iletebilecek. Böylece ulaşım alanında yaşanan her türlü mağduriyetin önüne geçilmiş olacak" diye konuştu.



08503335555 numaralı hat devrede



Çağrı Merkezi için 0 850 333 55 55 numaralı hattın devrede olduğunu ifade eden Şahin, "Ulaşım ile ilgili her türlü yaşanan aksaklığın iletilebileceği ulaşım Çağrı Merkezi 07.30-22.30 saatleri arasında hizmet verecek. Güzergah ve çalışma saatlerine uyulmaması, elektronik ücret toplama sistemine uygun çalışılmaması, durakta durmayarak yolcu alınmaması gibi konuların tümü için özel oluşturulmuş hattımıza bilgi verilebilecek, şikayette bulunulabilecek. Çağrı Merkezine gelen şikayetler, iletilen sorunlar ise anında Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından ele alınacak ve çözüme kavuşturulacak" şeklinde konuştu.



Kaliteli ve konforlu ulaşım hizmeti



Samsunlulara yeni bir hizmeti daha sunmanın mutluluğu ve heyecanını yaşadıklarını söyleyen Zihni Şahin, "Samsun Büyükşehir Belediyesi, bir kez daha halkına direkt dokunan bir hizmetle gündemde. Büyükşehir Ulaşım Dairesi ve SAMULAŞ, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Samsunlulara kaliteli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak için halkımızın emrinde olacak. Çağrı Merkezimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Palu Ailesiyle İlgili Bomba İddia: Ablam Tuncer'e İlaç Verip Tecavüz Etti

Son Dakika! Erdoğan, Randevu Talebini Kabul Etmedi, Bolton Türkiye'den Ayrılıyor

Erdoğan Müjdeyi Verdi! 2,5 Milyon Ailenin Elektrik Faturasını Devlet Ödeyecek

Tekirdağ'da Dereye Uçan Otomobilde 4'ü Çocuk 8 Kişi Hayatını Kaybeti