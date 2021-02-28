Büyükşehir Ulaşım ekipleri 24 saat sahada - Son Dakika

Büyükşehir Ulaşım ekipleri 24 saat sahada

28.02.2021 17:54
Büyükşehir Ulaşım ekipleri 24 saat sahada, System.String[]

Ulaşım ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan sağlık personeli ve vatandaşlar için görevlerine devam ediyorlar.

Ulaşım ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan sağlık personeli ve vatandaşlar için görevlerine devam ediyorlar. Ulaşım Yönetim Merkezi ve Denetim Ekipleri kısıtlama günlerinde vatandaşları bilgilendirmek, yönlendirmek ve oluşabilecek sorunların çözümü için çalışıyorlar.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan vatandaşlara yönelik hizmet çalışmaları devam ediyor. Sağlık çalışanları ve vatandaşlarımızın ulaşım ihtiyacını gidermek adına 'H' Hatlarımız ve 4, 6, 15, 19K, 21C, 21K, 22C 22K, 24K, 25, 26, 28 numaralı hatlarımız düzenli olarak seferlerine devam ediyor.

Ulaşım Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, "Ulaşım Yönetim Merkezimiz ve Denetim Ekiplerimiz kısıtlama günlerinde vatandaşlarımızı bilgilendirmek, yönlendirmek ve oluşabilecek sorunların çözümünü sağlamak için aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. H Hatlarımız ve 4, 6, 15, 19K, 21C, 21K, 22C 22K, 24K, 25, 26, 28 numaralı hatlarımız düzenli olarak seferlerine devam ediyor. Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olan sağlık çalışanları ve vatandaşlarımız için aralıksız olarak hizmet vermekteyiz" denildi. - SAKARYA

Büyükşehir Ulaşım ekipleri 24 saat sahada
Büyükşehir Ulaşım ekipleri 24 saat sahada
Büyükşehir Ulaşım ekipleri 24 saat sahada

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir Ulaşım ekipleri 24 saat sahada - Son Dakika


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