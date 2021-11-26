Büyükşehir Ulaşım Vizyonunu Konyalılarla belirliyor - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı" kapsamında "Konya İçin Harekete Geç" sloganıyla anket çalışması düzenlediklerini ifade etti.

Konya'nın Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı'nı Konyalıların fikirleriyle oluşturmak istediklerini kaydeden Başkan Altay, hazırlanan anket çalışmasının şehrin yarınları açısından önemli olduğunu vurguladı. Başkan Altay, "Konya'mızı hemşehrilerimizle birlikte ortak akılla yönetiyoruz. Avrupa Birliği hibesi ve Dünya Bankası yürütücülüğünde İLBANK ve Konya Büyükşehir Belediyemiz tarafından uygulanacak Konya Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı kapsamında 'surdurulebilirhareketlilik.org' adresi üzerinden bir anket çalışması başlattık. 'Konya İçin Harekete Geç' sloganıyla başlattığımız çalışmada hemşehrilerimiz 5 dakikalık anketimize katılarak sürece dahil oluyor. Tüm hemşehrilerimi şehrimizin ulaşımına katkı sağlayacak anket çalışmamıza katılmaya davet ediyorum." diye konuştu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL HAREKETLİLİK PLANI

Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı; ulaşımda sürdürülebilirliğin (yaya, bisiklet ve toplu taşıma) payının artırılması, özel araç payının azaltılması, hava - gürültü kirliliğinin ve enerji tüketiminin azaltılması, herkes için erişilebilir bir ulaşım sisteminin sağlanması, ulaşımda kaza sayısının azaltılması, güvenliğin artırılması ve daha iyi bir yaşam kalitesi sağlanması için şehirlerdeki ve çevrelerindeki insanlar ile işletmelerin hareketlilik gereksinimlerini karşılamaya yönelik tasarlanan stratejik bir plandır.