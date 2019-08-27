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Büyükşehir Ulaşım Zabıta ekiplerinden Kapalıyol'da denetim

26 dakika önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Zabıta ekipleri ile Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ekipleri Kapalıyol olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde ortak denetim gerçekleştirdi.

Büyükşehir Ulaşım Zabıta ekiplerinden Kapalıyol'da denetim, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Zabıta ekipleri ile Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ekipleri Kapalıyol olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde ortak denetim gerçekleştirdi. Araç trafiğine kapalı olan caddeyi kullanan ve hatalı park yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi trafik zabıta ekipleri şehir merkezinde trafik denetimlerini sürdürüyor. Antalya'nın en işlek noktalarında gerçekleştirilen denetimler ile trafik güvenliği sağlanıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Zabıta ekipleri ile Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ekipleri Kapalıyol'da ortak bir denetim gerçekleştirdi.


Kapalıyol'a giren araçlara ceza


Kapalıyol'a araç girişi yaparak kullanan ve hatalı park yapan 18 araca ekipler cezai işlem uygulandı. Kapalıyol boyunca vatandaşların kullanım alanlarına girerek kural dışı park eden ve yaya yolu olmasına rağmen taşıtlarıyla yolu kullanan motosiklet ve araç sürücülerine ceza kesildi. Sürücülerine ulaşılamayan taşıtlar ise çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:46 Kaynak: İHA
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