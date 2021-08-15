Büyükşehir ulaşımda hız kesmiyor - Son Dakika
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Büyükşehir ulaşımda hız kesmiyor

15.08.2021 16:29
Büyükşehir ulaşımda hız kesmiyor

15 AĞUSTOS 2021BASIN BÜLTENİBüyükşehir ulaşımda hız kesmiyorBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinin yanı sıra 17 ilçede sorumluluk alanında bulunan 8 bin kilometrelik karayolu ağında iyileştirme çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

15 AĞUSTOS 2021

BASIN BÜLTENİ

Büyükşehir ulaşımda hız kesmiyor

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinin yanı sıra 17 ilçede sorumluluk alanında bulunan 8 bin kilometrelik karayolu ağında iyileştirme çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Bursa'da ulaşım sorununu ortadan kaldırmak amacıyla yeni yollar, köprü ve kavşaklar ile raylı sistem yatırımlarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan özellikle kırsal mahallelerdeki mevcut yolları iyileştirme çalışmalarına da hız verdi. Merkezde özellikle Acemler Bölgesi'nde yoğunlaşan çalışmalarda, Hayran Caddesi ve Oulu Caddesi'ni bağlayan tüp geçitte artık sona geliniyor. Hayran Caddesi ile Şehitlik ve Akademi Caddeleri arasında mevcut koridorlara alternatif yeni bir geçiş imkanı sağlayan K5 Şehitlik Köprüsü'nün Hayran Caddesi'ne bağlantısı sağlanırken, Bursaray Acemler İstasyonu önünde bulunan otobüs durakları da stadyum yanına yapılan otopark alanına taşındı. Öte yandan Acemler ve Nilüfer istasyonları arasına yaptırılan Bursaray'ın 39'uncu istasyonunda da çalışmalar artık son aşamaya geldi.

86 noktada çalışma

Merkezin yanı sıra 17 ilçede 86 noktada asfalt kaplama, asfalt bakım onarım, V kanal ile kazı dolgu çalışmaları kesintisiz devam ediyor. Son 10 gün içerisinde Orhaneli Dağgüney, Büyükorhan Osmanlar ve Mazlumlar, Kestel Serme, Keles Uzunöz - Kıranışıklar - Menteşe arası, İnegöl Doğanyurdu, Deydinler - Ortaköy arası ile Yıldırım Beyazıt Caddesi ve Harmancık Bayramlar ile Yeşilyurt - Başak arası, Karacabey, Karasu-Gölecik-Kedikaya arası ile Örencik yolu, İznik Şerefiye-Çakoluk arası ile Kırkhamam ve Çamdibi yolu, Orhangazi Çakırlı -Mahmudiye arası, Muradiye Kanalboyu Caddesi ile Çamlık yolunda toplam 71 bin 500 metrelik sathi kaplama çalışması tamamlandı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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Kaynak: Habermetre

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Münir Karaloğlu, Bursa, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Büyükşehir ulaşımda hız kesmiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyükşehir ulaşımda hız kesmiyor - Son Dakika
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