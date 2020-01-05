Büyükşehir, ulaşımda konfor ve güvenliği artırıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir, ulaşımda konfor ve güvenliği artırıyor - Son Dakika

Büyükşehir, ulaşımda konfor ve güvenliği artırıyor

6 saat önce

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ulaşımlarını rahatlatacak çalışmaları sürdürüyor.

Büyükşehir, ulaşımda konfor ve güvenliği artırıyor, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ulaşımlarını rahatlatacak çalışmaları sürdürüyor.


Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ulaşımlarını rahatlatacak adımlar atan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Savaştepe İlçesi'ndeki Soğucak- Karacaören Köprüsü'nü tamamlayarak hizmete açtı. Belediye köprü çalışması kapsamında 11 kilometrelik bağlantı yolunu da asfaltladı.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ulaşımlarını rahatlatacak çalışmaları sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Savaştepe İlçesi'nde Soğucak-Karacaören Köprüsü'nün yapımı tamamlandı. Kullanım ömrünü tamamlayan, yapısal bütünlüğünde meydana gelen bozulmalar neticesinde ve tek yönlü kullanımından dolayı trafik akışını engelleyen, tehlike arz eden Soğucak-Karacaören Köprüsü, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin özverili çalışmalarıyla tamamlanarak trafiğe açıldı.


Soğucak ve Karacaören Mahalleleri arasındaki ulaşımın daha konforlu hale gelmesi adına yapılan köprü 90 metre uzunluğunda ve 11 metre genişliğinde. İki orta ayak, iki kenar ayak olmak üzere; 4 ayaklı, 3 açıklıklı, prefabrik kirişli betonarme köprü olarak inşa edilen Soğucak-Karacaören Köprüsü, hızlı ve güvenli trafik akışını sağlamak amacıyla çift şeritli hale getirildi, yolu kullanan yayalar için ise 2 yaya platformu yapıldı.


554 ton asfalt atıldı


Köprü inşasının yanı sıra yağış dönemlerinde zaman zaman taşkınlar yaşanmasıyla köprü taşıyıcı ayaklarında zarara neden olan dere yatağında da akarsuyun akış yönünün düzenlenmesi için dere temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. 90 metre uzunluğundaki köprü ve girişi çıkışı olmak üzere 400 metrelik alana toplam 554 ton asfalt dökülerek sathi kaplama yapıldı. Tamamlanan proje sayesinde ulaşım daha konforlu hale getirilirken köprünün çift şeritli olması nedeniyle ulaşımda süre kısaldı ve olası risklerin önüne geçilmiş oldu. - BALIKESİR

Karacaören, Balıkesir, Soğucak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 01:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
Irak Meclisi'nde Mukteda es-Sadr, ABD Büyükelçiliği'nin kapatılmasını istedi Meteoroloji'den birçok ile kar yağışı uyarısı! Gece yarısından itibaren etkisini artıracak Tıp Fakültesi öğrencisi genç kız, iş insanı olan babasına ait tabancayla intihar etti

Son Dakika Haberleri
20:02 Karda dondurma keyfi - KAHRAMANMARAŞ - Son Dakika
20:02 Sincik'te eğitime kar engeli - Son Dakika
19:55 Onyekuru imzayı attı - Son Dakika
19:50 TEM Otoyolunda araç alev alev yandı - Son Dakika
19:50 MSB: "Suriye rejimi tarafından İdlib'e hava saldırısı 8 sivil hayatını kaybetti" - Son Dakika
18:02 Irak Meclisi'nde Mukteda es-Sadr, ABD Büyükelçiliği'nin kapatılmasını istedi - Son Dakika
17:19 Meteoroloji'den birçok ile kar yağışı uyarısı! Gece yarısından itibaren etkisini artıracak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2020 20:05:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir, ulaşımda konfor ve güvenliği artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]