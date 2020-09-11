Büyükşehir-üniversite arasında örnek iş birliği - Son Dakika

Büyükşehir-üniversite arasında örnek iş birliği

Büyükşehir-üniversite arasında örnek iş birliği Büyükşehir Belediyesi ile Uludağ Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Büyükşehir-üniversite arasında örnek iş birliği

BURSA - Büyükşehir Belediyesi ile Uludağ Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi, kurum içerisindeki personelin kendini geliştirmesi ve çalışanların fikirlerinden daha fazla yararlanılması maksadıyla farklı kurumlarla işbirliklerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ile Uludağ Üniversitesi arasında kurum içinde akademik anlamda kendini geliştirmek personeli desteklemek, ortaya konacak tezlerle belediyenin ve şehrin sorunlarına çözüm üretmek, personelin mesleki gelişimlerine katkı sunmak amacıyla 'lisansüstü eğitim programlarında eğitim iş birliği protokolü' imzalandı.

Uludağ Üniversitesi rektör yardımcıları ve Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin de katıldığı işbirliği protokolünün imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir bünyesinde çalışan ve şartları uyan personelin farklı konularda tezli veya tezsiz lisansüstü eğitim görebileceğini ifade etti. Farklı şehirlerden gelen öğrencileri bünyesinde barındıran Uludağ Üniversitesi'nin yaptığı işbirlikleriyle kurumların ve şehirlerin gelişimine katkı sunduğunu söyleyen Başkan Aktaş, "Büyükşehir Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi arasındaki anlaşmadan dolayı Rektör Prof.Dr. Ahmet Saim Kılavuz'a teşekkür ediyorum. Öğrenci sayısına göre yüzde 15-25 arasında indirim yapılacak. Eğitimler, 'Uludağ Üniversitesi tarafından' personelin katılım sağlayacağı programda lisansüstü eğitimini tezli veya tezsiz olarak yapma talebine göre planlandı. Eğitimlere personelin katılımı için her türlü erişim kolaylığı sağlanacak" dedi.

Başkan Aktaş, Bursa'ya ve vatandaşa yönelik çalışmalar yaparken aynı zamanda hizmet kalitesinin arttırılması için hizmet içi eğitimlere de önem verdiklerini belirtti. Başkan Aktaş, "İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı'na bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde sunulan hizmet içi eğitimler kapsamında uygun görülen eğitim programlarında katılımcılara, iş alanlarıyla ilgili mesleki bilgi ve becerilerini üst düzeye taşımak üzere eğitim verilecek. Uludağ Üniversitesi onaylı sertifika sunarak mesleki gelişimlerine katkı sağlanacak. Eğitim programları, Büyükşehir Belediyesi ile Uludağ Üniversitesi tarafından ortak hazırlanacak. Bu eğitimlere de personelin her türlü erişim kolaylığı sağlanacak. Her iki protokolün de kurumlara ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise, Bursa'nın önemli marka iki kurumunun topluma fayda maksadıyla bir araya geldiğini dile getirdi. Üniversitelerin eğitim ve öğretim, araştırma, yetişmiş elemanların topluma kazandırılması gibi fonksiyonları bulunduğunu anlatan Kılavuz, bilimin toplumun faydasına sunulacak bir olgu olduğunu hatırlattı. Kılavuz, "Şehrimizin gözbebeği kurumlarından olan Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesindeki personelin geliştirilmesi, onlara vizyon katacak sertifika programları oluşturulması noktasında iş birliği yaptık. İmzalanan protokolle inşallah insan-toplum ilişkilerinde daha iyi bir noktaya gelebilecek bir eğitim-öğretim faaliyetini icra edeceğiz. Bu işbirliğine katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Büyükşehir-üniversite arasında örnek iş birliği

Büyükşehir Belediyesi, Uludağ Üniversitesi, Rektör, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 11:24 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir-üniversite arasında örnek iş birliği - Son Dakika

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