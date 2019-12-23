Büyükşehir üniversitelilere Aydın'ın doğası ve tarihini öğretiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir üniversitelilere Aydın'ın doğası ve tarihini öğretiyor - Son Dakika

Büyükşehir üniversitelilere Aydın'ın doğası ve tarihini öğretiyor

6 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencileri için doğa ve tarih yürüyüşü düzenlemeye devam ediyor.

Büyükşehir üniversitelilere Aydın'ın doğası ve tarihini öğretiyor, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencileri için doğa ve tarih yürüyüşü düzenlemeye devam ediyor.


Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği "ÜniTrekking" etkinliği Aydın'daki çeşitli rotalarda devam ediyor. Aydın'daki üniversite öğrencilerinin sosyal faaliyette bulunmaları için düzenlenen etkinlikte en son 16 kilometrelik İç Karia Yolu Yahşiler-Kullar-Bağarcık yolu yüründü.


Üniversite öğrencilerinin Aydın'ın doğasını ve tarihini daha yakından tanıması için düzenlenen etkinlikte öğrencilere Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin profesyonel rehberleri de eşlik etti. Öğrencilerin ulaşımları Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanırken, yürüyüş yapılan rotalardaki tarihi yapılar da rehberler tarafından tanıtıldı.


Öğrenciler, kendilerini Aydın'ı gizli güzelliklerini tanıma fırsatı sunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kullar, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:33 Kaynak: İHA
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