Son Dakika Haberleri: Büyükşehir üreticilere arı bitiyle mücadeleyi anlattı
Son Dakika Güncel Büyükşehir üreticilere arı bitiyle mücadeleyi anlattı

Büyükşehir üreticilere arı bitiyle mücadeleyi anlattı

1 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince üreticilere, halk arasında "arı biti" olarak bilinen varroa akarıyla mücadele eğitimi verildi.

Büyükşehir üreticilere arı bitiyle mücadeleyi anlattı, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince üreticilere, halk arasında "arı biti" olarak bilinen varroa akarıyla mücadele eğitimi verildi.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca düzenlenen "Kovanlarda Varroa Teşhisi ve Mücadelesi" konulu eğitim programı Çetin Emeç Toplantı Salonu'nda düzenlendi.

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aziz Gül, bal üreticisinin kovanına ve arılara büyük zarar veren, üretilen balın kalitesinde düşüşe neden olan varroa akarı hakkında bilgiler vererek, mücadele yöntemlerini anlattı.

Eğitim öncesinde konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ, gazi şehrin tarih ve sanayisiyle anılsa da bir tarım şehri olduğunu hatırlatarak, "Tarımda sadece ağaç sayısını konuşmamak gerek. Kalite ve ürün niteliğini de konuşmak çok önemli. Gaziantep'te üretilen ürünlerin kalitesi en yüksek olmalı ve dış piyasada ürünler geri dönmemeli. Gaziantep'te üretilen zahter balı Türkiye'de söz sahibi ve aranılan bir bal olmalı. Üretimi ve niteliği arttıracağız. Gastronomi şehri Gaziantep'te topraktan sofraya kadar ki dönemde tüm ürünlerin tarımıyla yükselen bir şehri hep beraber ortaya çıkaracağız." dedi.

Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler ise, arıcılara yardım etmek için büyük bir çaba içerisinde olduklarını belirtti.

Gaziantep Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nebi Koca da Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e arıcılığa verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Eğitimin sonunda bal üreticilerine toksit bulundurmayan ve verroa akarını öldüren arı ilacı dağıtıldı, katılımcılara sertifika verildi.

Mustafa Kemal Üniversitesi, Çetin Emeç, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:48 Kaynak: AA
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