Büyükşehir Uyardı: "Servis Aracı Özel İzin Belgesinde Son Gün 31 Mart"
34 dakika önce
"S" plakalı servis araçlarının 2019 yılı çalışma ruhsatı ve servis aracı özel izin belgesi düzenlenmesi ile ilgili işlemlerin 31 Mart 2019 tarihinde sona ereceğini hatırlatarak, servis aracı sahiplerini uyardı.
Eskişehir genelinde tahdit kapsamında bulunan 'S' plakalı servis araçları ile ilçelere tahsisli 'S' plakalı servis araçları ve özmal servis araçlarının Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği gereğince en geç 31 Mart 2019 tarihine kadar çalışma ruhsatı ve servis aracı özel izin belgelerini almaları gerektiğini belirten yetkililer, belgeleri almayanlar hakkında Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ve Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından işlem yapılacağını hatırlattı.
Servis aracı sahiplerinin 31 Mart'a kadar Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü'ne giderek gerekli işlemleri yaptırmaları gerekiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:03 Kaynak: Bültenler
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