Büyükşehir vatandaşı maskesiz bırakmıyor - Son Dakika

Toplum sağlığına büyük önem veren Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların en çok ihtiyaç duyduğu ürün haline gelen maskeleri ücretsiz dağıtmaya devam ediyor.

İl genelindeki tüm caddelerde dezenfekte çalışması gerçekleştirmeye devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, bir tarafından da ücretsiz hijyen kitleri ve maske dağıtımını sürdürüyor. Aydın genelinde kurulan tüm semt pazarlarında maske dağıtımını sürdüren ekipler Nazilli Perşembe Pazarı'nda da maske dağıtımı gerçekleştirdi. Nazilli'de kurulan semt pazarlarında alışveriş yapan vatandaşlara ve pazarcı esnafına aralıksız olarak maske dağıtımına devam eden ekipler, maske takmanın önemiyle ilgili gerekli uyarılarda da bulunuyor.

Pazarcı esnafı ve vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışından duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN