Büyükşehir Vatandaşı Susuz Bırakmadı

Erzurum'un Tekman İlçesine bağlı İncesu Mahallesi'nde yaklaşık bir haftadır içme suyu sıkıntısı çeken vatandaşlar motopomp dinamosunun yapılmasıyla suya kavuştu.

Erzurum'un Tekman İlçesine bağlı İncesu Mahallesi'nde yaklaşık bir haftadır içme suyu sıkıntısı çeken vatandaşlar motopomp dinamosunun yapılmasıyla suya kavuştu.



Tekman'ın İncesu Mahallesi motopomp ile beslenen içme suyu dinamosu aşırı kar yağışı ve fırtınanın etkisi ile kesilen elektrik nedeniyle arıza yaptı. Hava muhalefeti nedeni ile çalışma yapılmadığı için mahalle bir süre susuz kaldı. Havanın düzelmesini fırsat bilen Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ ekipleri yoğun kar yağışına rağmen yol çalışması yaparak ekip ile birlikte sondaj alanına vinç ile giderek arızayı giderdiler.



Su sevincini yaşayan mahalle sakinleri, "Allah devletimize zeval vermesin. Bu soğuk kış günü yol çalışmasından sonra ekip olarak vinçleri ile gelip sondaj pompasını yapan Büyükşehir belediyesi ESKİ ekibine teşekkür ederiz. Yıllarca su sıkıntısı çekmiş olan köyümüzde büyükşehir yasası ile suya kavuştuk. Ancak dinamo arıza yaptığında çok korktuk. Artık yaza kadar suya kavuşamayız derdik ama devletimiz kar kış fırtına demeden çalışmalarına devam ediyor. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen olmak üzere herkesten Allah razı olsun" dediler. - ERZURUM

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