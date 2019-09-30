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Büyükşehir vatandaşın acı gününde de yanında

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, vatandaşların en acılı günlerinde yanında oluyor.

Büyükşehir vatandaşın acı gününde de yanında, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, vatandaşların en acılı günlerinde yanında oluyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün göreve gelmesiyle birlikte başlatılan taziye ikram hizmeti kapsamında, 2019 yılı içinde 1377 aileye helva-ekmek ikramı, 1442 aileye pide-ayran ikramı yapıldı.


Vatandaşların en acı günlerinde yanında olan ve 'Acınız Acımızdır' sloganıyla taziye ikram hizmetini Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde başlatan Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, 2019 yılında da bu hizmetini başarıyla sürdürdü. Hizmetle ilgili bilgi veren Mezarlıklar Dairesi Başkanı Melek Demirbaş, "Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığımızca, şehrimizde vefat eden hemşehrilerimizin ailelerine taziye ikram hizmeti sunulmaktadır. Bu kapsamda defin işleminin yapılacağı mezarlığa helva, ekmek ikramı ile taziyenin yapılacağı adrese pide ayran ikramı daire başkanlığımızca görevlendirilmiş olan personellerimizce teslim edilmektedir. 2019 yılı içerisinde 1377 aileye helva-ekmek ikramı, 1442 aileye pide-ayran ikramı yapılmıştır" dedi. - MANİSA

Cengiz Ergün, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:36 Kaynak: İHA
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