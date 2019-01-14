Büyükşehir Vatandaşın Yardımına Koştu

MASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin su çekme işlemi yaptığı mahallede, itfaiye ekipleri de taşıma işlemi gerçekleştirdi.

Manisa'da 3 gün boyunca etkili olan şiddetli sağanak, günlük yaşamı da olumsuz yönde etkiledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, tüm imkanları seferber ederek, mağduriyet yaşanmaması için 24 saat esasına göre hizmet verdi. Sel ve taşkın yaşanan Akpınar Mahallesi'nde de ekipler teyakkuzdaydı. MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, mahallede su çekme işlemi gerçekleştirirken, itfaiye ekipleri de selden zarar görmemesi için eşyalarını taşıyan vatandaşların yardımına koştu. Mahalle sakinleri, özverili çalışmaları nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.