Büyükşehir Vatandaşları Sandığa Taşıyacak
39 dakika önce
Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri 31 Mart Yerel Seçimlerinde tam gün mesai yaparak sandıkların kapanmasına kadar oy kullanmak isteyen engellive yatağa bağımlı vatandaşları sandığa taşıyacak.
Muğla
Büyükşehir Belediyesi ekipleri 31 Mart Yerel Seçimlerinde tam gün mesai yaparak sandıkların kapanmasına kadar oy kullanmak isteyen engelli
ve yatağa bağımlı vatandaşları sandığa taşıyacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar bu günden itibaren 444 48 01 nolu Çağrı Merkezi'ni arayarak randevu alabilecek.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, 31 Mart Yerel İdari Seçimlerinde engelli ve yatağa bağımlı vatandaşların oy kullanabilmesi için seçim günü 13 ilçede hizmet verecek.
Oy kullanmak isteyen engelli ve yatağa bağımlı seçmenler, Muğla Büyükşehir Belediyesine ait tam donanımlı hasta nakil ambulansı, engelli nakil araçlarıve uzman ekipleri ile seçim sandıklarına götürülerek sağlıklı ve güvenli bir şekilde oy kullanabilecek.
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar bu günden itibaren 444 48 01 nolu Çağrı Merkezi'ni arayarak randevu alabilecek ve bu hizmetten yararlanacak. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:15 Kaynak: İHA
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