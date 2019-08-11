Büyükşehir vatandaşlarla bayramlaştı
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güzel bir bayram geçirmeleri için Aydın genelindeki camilerde lokum ikram ederek bayramlarını kutladı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güzel bir bayram geçirmeleri için Aydın genelindeki camilerde lokum ikram ederek bayramlarını kutladı. Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:01 Kaynak: İHA
Bayram namazı çıkışında dağıtılan lokumlardan alan vatandaşlar duyarlığından dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na ve Büyükşehir Belediyesi personeline teşekkür etti.
Başkan Çerçioğlu tüm Aydınlıların Kurban Bayramlarını kutlarken bayramın mutluluk, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu. - AYDIN
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