Büyükşehir ve Dalaman Tarımsal Kooperatifi arasında protokol - Son Dakika

Büyükşehir ve Dalaman Tarımsal Kooperatifi arasında protokol

26.03.2021 14:29
Büyükşehir ve Dalaman Tarımsal Kooperatifi arasında protokol, System.String[]

Tarıma, hayvancılığa, kooperatifleşmeye büyük önem veren Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde faaliyet gösteren bir üretim kooperatifi ile daha protokol imzaladı.

Tarıma, hayvancılığa, kooperatifleşmeye büyük önem veren Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde faaliyet gösteren bir üretim kooperatifi ile daha protokol imzaladı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve S.S Dalaman Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Sezer Durmuş arasında imzalanan protokolle, Büyükşehir Belediyesi doğal, organik ve yöresel ürünlerin üretilmesi, paketlenmesi, pazara sunulması, yöresel ürünlerin tanıtılması, gerekli ekipmanları alınması, bölge halkının kooperatifleşmesinin sağlanması, üreticilerin desteklenmesini sağlayacak.

Protokol imza töreninde konuşan S.S Dalaman Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Sezer Durmuş, kendileri için Büyükşehir Belediyesi'nin desteğinin çok önemli olduğunu belirtirken, 4 ürünle başlattıkları üretim ağını genişleteceklerini söyledi. Dalaman'ın bereketli topraklarında üretilen ürünlerin markalaşması özellikle turizm bölgesi olan ilçelerde tüketilmesi için çalışacaklarını söyleyen Sezer Durmuş, destekleri için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e teşekkür etti.

Başkan Gürün; "Kırsalımızda üretecek kıyıda tüketeceğiz"

Tarımsal kalkınmaya, yerli üretime büyük önem verdiklerini vurgulayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, tarımın milli ekonominin temeli olduğunu ve pandemi döneminin bunu net olarak bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Başkan Gürün, "Muğla'mız verimli toprakları, başat ürünleri ile bir tarım kentidir. Yüzde 55 nüfusumuz da tarımla ilgileniyor. Tarımda "Toprağını satma ürününü sat" "Kırsalda üret kıyıda tüket" sloganlarını benimsedik. Üreten köylümüze destek olarak onların topraklarında kalmasını sağlamayı amaçladık. Yerel tohumundan toprak tahliline, yem bitkisi desteğinden sulama kanallarına kadar birçok hizmetimizle üreticimizin yanında oluyoruz. Tarımda bilimsel yöntemlere büyük önem veriyoruz. Burada üretim kadar ürettiklerimizin pazarlanması, markalaşması yani kooperatifleşme çok önemli. Üretim ve tüketim kooperatiflerimizle güçlerimizi birleştiriyor, üreticiden tüketiciye aracısız bir bağ kuruyoruz. Bugün de Dalaman'ımızın verimli topraklarında ürettikleri ile bir araya gelen Dalaman Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'miz ile imzaları attık. Kırsalımızda üreteceğiz, katma değeri yüksek ürünlerimizle markalaşacağız, kıyıda ve ülkemizin her köşesinde tüketimini sağlayacağız. Kooperatiflerimizle işbirliği yapmaya, güçlerimizi birleştirmeye devam edeceğiz. Çünkü birlikte aileyiz birlikte Muğlayız" dedi. - MUĞLA

Büyükşehir ve Dalaman Tarımsal Kooperatifi arasında protokol
Büyükşehir ve Dalaman Tarımsal Kooperatifi arasında protokol
Büyükşehir ve Dalaman Tarımsal Kooperatifi arasında protokol

Büyükşehir Belediyesi, Osman Gürün, Dalaman, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Büyükşehir ve Dalaman Tarımsal Kooperatifi arasında protokol - Son Dakika Ekonomi


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