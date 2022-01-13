Büyükşehir ve Demirci'den İşbirliği Protokolü - Son Dakika

Büyükşehir ve Demirci'den İşbirliği Protokolü

Büyükşehir ve Demirci\'den İşbirliği Protokolü
Son Güncelleme: 13.01.2022 16:16

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, doğalgaz genişleme bölgesi içerisinde olan Demirci ilçesinde, ilgili dağıtım firması tarafından yapılacak çalışmalar sonucunda zarar görecek zemin kaplamalarının tamiratları noktasında protokol imzaladı.

Protokol kapsamında Ayrıca ilçede yapılması gereken tamiratlar için tüm sözleşme bedeli artışları dahil 1/3'lük oran Demirci Belediyesi'nce, 2/3'lük oran ise Büyükşehir Belediyesi'nce karşılanacak.

Doğalgaz genişleme bölgesi içerisinde olan Demirci ilçesinde, ilgili dağıtım firması tarafından yapılacak olan iletim ve dağıtım hattı çalışmaları sonucunda zarar görecek zemin kaplamalarının tamiratlarının yapılması hususunda Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Demirci Belediyesi arasında protokol imzalandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk'un imza altına aldığı protokol kapsamında Büyükşehir Belediyesi sorumluğunda bulunan ve ilgili doğalgaz dağıtım şirketi tarafından çalışma yapılan tüm cadde, sokak, bulvar vs. gibi alanlarda yapılması gereken tamiratlar Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak. Ayrıca ilçede yapılması gereken tamiratlar için tüm sözleşme bedeli artışları dahil 1/3'lük oran Demirci Belediyesi'nce, 2/3'lük oran ise Büyükşehir Belediyesi'nce karşılanacak.

Yapılacak Yatırımlar Demirci'ye Değer Kazandıracak

Protokolün hayırlı olmasını temenni eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Demirci'de altyapı, arıtma, kanalizasyon, içme suyu çalışmaları yapıldığı için bundan sonraki safhada Demirci'nin bütün üst döşemesi söz konusu. Bunun 3'te 1'ini Demirci Belediyesi üstlendi. 3'te 2'sini de Büyükşehir Belediyesi olarak bizler üstlendik. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk da, "Hayırlı uğurlu olsun. Başkanımıza bu konudaki anlayışından dolayı teşekkür ediyoruz. Yapılacak yatırım muhakkak Demircimize değer kazandıracaktır" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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Son Dakika Güncel Büyükşehir ve Demirci'den İşbirliği Protokolü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükşehir ve Demirci'den İşbirliği Protokolü - Son Dakika
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