Son Dakika Haberleri: Büyükşehir ve Efeler Belediyesi Aydınlıların beklentilerini soruyor
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Büyükşehir ve Efeler Belediyesi Aydınlıların beklentilerini soruyor

2 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın'da artık bir gelenek haline gelen doğrudan demokrasiyi işleterek vatandaşların nabzını tutacak.

Büyükşehir ve Efeler Belediyesi Aydınlıların beklentilerini soruyor, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın'da artık bir gelenek haline gelen doğrudan demokrasiyi işleterek vatandaşların nabzını tutacak.


Efeler Belediyesi'yle ortak gerçekleştirilecek çalışmayla vatandaşların talepleri doğrudan alınacak. Çalışmayla Aydınlılar Büyükşehir Belediyesi'nden ve Efeler Belediyesi'nden beklentilerini doğrudan iletebilecek.


Demokrasinin olmazsa olmazı olan sandığı bir kez daha kurduklarını söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm Aydınlıları Atatürk Kent Meydanı'na beklediklerini söyledi.


Aydın'ı her yaştan Aydınlıyla birlikte yönettiklerini ifade eden Başkan Çerçioğlu, Aydınlıların bir kez daha demokrasi şöleni yaşayacağını belirtti. Aydın'ın geleceğine vatandaşlarla birlikte karar verdiklerinin altını çizen Başkan Çerçioğlu "Genciyle yaşlısıyla tüm vatandaşlarımızı çalışmamıza davet ediyoruz. Demokrasi kültürümüzü bir kez daha işleteceğiz ve kazanan Aydın olacak. Bu çalışmayı özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için yapıyoruz. Gelsinler nasıl bir Aydın'da yaşamak istediklerini Atatürk Kent Meydanı'nda bizlere iletsinler. Önümüzdeki 4.5 yıldaki icraatlarımızı buradan çıkacak beklentilere ve taleplere göre şekillendireceğiz" diye konuştu.


Vatandaşlar 26 Eylül - 5 Ekim tarihleri arasında beklentilerini ve taleplerini iletebilecek. - AYDIN

Efeler, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:05 Kaynak: İHA
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