Büyükşehir ve Emniyet Müdürlüğünden yaya güvenliği denetimi - Son Dakika
Üye Girişi

Büyükşehir ve Emniyet Müdürlüğünden yaya güvenliği denetimi

21.07.2022 09:27
Büyükşehir ve Emniyet Müdürlüğünden yaya güvenliği denetimi

Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ve İl Emniyet Müdürlüğü şehir merkezinde yaya yollarını ihlal eden motosiklet ve scooter sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ve İl Emniyet Müdürlüğü şehir merkezinde yaya yollarını ihlal eden motosiklet ve scooter sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde sürücülere kendilerine ayrılan alanlarda araç kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, şehir merkezindeki yaya yollarında motosiklet ve scooter sürücülerine yönelik denetim yaptı. Vatandaşların güvenliğini ve cadde içi ulaşımı kontrol altında tutmak amacıyla denetimlerini sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Zafer Meydanı'nda gerçekleştirdiği ortak denetimlerle; yaya yollarını ihlal eden motosiklet ve scooter sürücülerini durdurarak kendilerine ayrılan alanlarda araç kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu. Yapılan denetimlerle şehrin işlek caddelerinde yayaların can güvenliğini tehlikeye atan motosiklet ve diğer iki tekerlekli araç sürücülerinin kurallara uymalarını ve yaya güvenliğini sağlamak amaçlanıyor. Öte yandan bisiklet kullanımını genele yaymak ve çevreye katkı sağlamak amacıyla kurulan Büyükşehir Belediyesi Bisikletli Zabıta Birimi de bisiklet yolları üzerindeki işgaller konusunda denetimlerini sürdürüyor. - KONYA

YORUMLAR
500
Manisa'da motosiklet hırsızlığı yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı Manisa'da motosiklet hırsızlığı yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı Kahramanmaraş'ta telefonla dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı Kahramanmaraş'ta telefonla dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Zabıta, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Büyükşehir ve Emniyet Müdürlüğünden yaya güvenliği denetimi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:17 CIA Direktörü Bill Burns, Rusya'nın Ukrayna işgalinde kaybettiği asker sayısını açıkladı
09:16 Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler tek bir tahminde buluştu
09:02 Trabzonspor'un Avusturya kampı Abdullah Avcı'sız başladı
08:59 Irak'ta gerçekleşen saldırı sonrası Türkiye hedef gösterildi Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı
08:49 Galatasaray'ın yeni sağ beki Dubois, İstanbul'a indi
08:37 Tacizciyi polise şikayet edeceğini söyleyen kadın sığındığı tekel bayisinde hunharca dayak yedi! "Öleceğimi düşündüm"
08:33 Alişan'dan kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölüm yıl dönümünde duygusal sözler: Allah o anda canımı alsın
06:08 Çiftçilere buğday için 1 TL, arpa için 0,50 TL prim desteği ödenecek
08:02 Tarkan'dan yeni şarkı müjdesi! 'Yap Bi Güzellik' isimli şarkısı için son hazırlıklar
07:36 Afyonkarahisar'da karısını rahatsız eden adamı döverek öldürdükten sonra cesedi köy girişine attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 09:27:43. #1.13#
SON DAKİKA: Büyükşehir ve Emniyet Müdürlüğünden yaya güvenliği denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement