Son Dakika Haberleri: Büyükşehir ve esenler belediyesi, tank geçidi protokolünü imzaladı
Son Dakika Güncel Büyükşehir ve esenler belediyesi, tank geçidi protokolünü imzaladı - Son Dakika

Büyükşehir ve esenler belediyesi, tank geçidi protokolünü imzaladı

6 saat önce

BÜYÜKŞEHİR VE ESENLER BELEDİYESİ, TANK GEÇİDİ PROTOKOLÜNÜ İMZALADI (Havadan görüntülerle)Mehmet DEMİRKAYA-Ali AKSOYERİSTANBUL, (DHA)İSTANBUL Esenler'de TSK'nın boşalttığı eski Baştabya Kışlası'na ait tank geçidinin şehir içi trafiğine nefes aldıracak kavşak olarak değerlendirilmesi için...

BÜYÜKŞEHİR VE ESENLER BELEDİYESİ, TANK GEÇİDİ PROTOKOLÜNÜ İMZALADI (Havadan görüntülerle)

Mehmet DEMİRKAYA-Ali AKSOYERİSTANBUL, (DHA)

İSTANBUL Esenler'de TSK'nın boşalttığı eski Baştabya Kışlası'na ait tank geçidinin şehir içi trafiğine nefes aldıracak kavşak olarak değerlendirilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Esenler Belediyesi arasında protokol imzalandı. Şehir içi trafiğinin özellikle sabah ve akşam saatlerinde büyük yoğunluk yaşadığı bölgede yapılacak kavşağın, ulaşımda büyük kolaylık sağlaması hedefleniyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 9 Ekim 2019 tarihinde Esenler Belediyesi'ne yaptığı ziyaret sırasında, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ile tank geçidinin değerlendirilmesi konusu da görüşüldü. Eski askeri kışla arazisinin Esenler Belediyesi'ne devredildiğini, askeri arazi ile Esenler yerleşimi arasından TEM Otoyolu'nun geçtiğini belirten yetkililer, yapılan protokolün önemine vurgu yaparak, Esenler'in, özellikle Tekstilkent bölgesinin TEM bağlantısını sağlamak için bölgeye bir kavşak yapılması ihtiyacı vardı. Var olan ve atıl durumdaki eski tank geçidinin, yapılacak kavşak için kullanılmasının yararlı olacağına karar verildi ve hemen çalışmalara başlandı. Tank geçidi kullanılarak yapılacak olan kavşak bölgenin ulaşım ihtiyacına büyük katkı sağlayacağı düşünülmekte. Yapılacak kavşak ile TEM'e çıkış çok daha kolay hale gelecek dediler.

Büyükşehir ve esenler belediyesi, tank geçidi protokolünü imzaladı

Esenler, TSK, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Canlı yayın yapan muhabiri domuz kovaladı
İki gün boyunca köpeğini aradı, kavuşunca gözyaşlarına boğuldu Genç Parti'den dikkat çeken "Cem Uzan" videosu: Bakalım uçakta yer var mı? Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 18:36:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehir ve esenler belediyesi, tank geçidi protokolünü imzaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]