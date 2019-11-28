Son Dakika Haberleri: Büyükşehir ve Esenler Belediyesi, tank geçidi protokolünü imzaladı (2)
Son Dakika Güncel Büyükşehir ve Esenler Belediyesi, tank geçidi protokolünü imzaladı (2) - Son Dakika

Büyükşehir ve Esenler Belediyesi, tank geçidi protokolünü imzaladı (2)

6 saat önce

MSB İLE PROTOKOL BEKLENİYORİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı'nca Esenler tank geçidi kavşak inşaatının tamamlanabilmesi için Milli Savunma Bakanlığı ve ilçe belediyesi arasında yapılacak protokolün beklendiği belirtildi.

Büyükşehir ve Esenler Belediyesi, tank geçidi protokolünü imzaladı (2), System.String[]

MSB İLE PROTOKOL BEKLENİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı'nca Esenler tank geçidi kavşak inşaatının tamamlanabilmesi için Milli Savunma Bakanlığı ve ilçe belediyesi arasında yapılacak protokolün beklendiği belirtildi.

İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama, şöyle:

"Esenler'in, özellikle Tekstilkent bölgesinin TEM bağlantısını sağlamak için bölgeye bir kavşak yapılması ihtiyacı vardı. Var olan ve atıl durumdaki eski tank geçidinin, yapılacak kavşak için kullanılmasının yararlı olacağına karar verildi ve İBB Yol Bakım Daire Başkanlığı hemen çalışmalara başladı. Kavşağın Tekstilkent tarafı İBB Yol Bakım Daire Başkanlığı tarafından tamamlanmak üzeredir. Askeri kışla tarafındaki kısmı ise Esenler Belediyesi ile M.S.B. arasında yapılacak protokol sonrasında yine İBB Yol Bakım Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Tank geçidi kullanılarak yapılacak olan kavşak bölgenin ulaşım ihtiyacına büyük katkı sağlayacağı düşünülmekte. Yapılacak kavşak ile TEM'e çıkış çok daha kolay hale gelecek."

Mehmet DEMİRKAYA/İSTANBUL,


Koordinasyon Daire Başkanlığı, Esenler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meclis'te "Tank Palet Fabrikası" tartışması! "General eskisi" ifadeleri gerginlik çıkardı
Mansur Yavaş'tan Ankaralılara kuvvetli fırtına uyarısı Trump'tan Afganistan'daki birliklere sürpriz ziyaret: Askerlere hindi ikram etti Eski CHP Gençlik Kolları Başkanı aracının yanında ölü bulundu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 23:37:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehir ve Esenler Belediyesi, tank geçidi protokolünü imzaladı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]