Son Dakika Haberleri: Büyükşehir ve Fethiye Belediyesi'nden kan bağışı
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Büyükşehir ve Fethiye Belediyesi'nden kan bağışı

6 saat önce

Seydikemer ve Fethiye ilçelerinde çalışan Muğla Büyükşehir Belediyesi personeli ve Fethiye Belediyesi personeli Kızılay tarafından hastalarınihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla kan bağışında bulunuyor.

Büyükşehir ve Fethiye Belediyesi'nden kan bağışı, System.String[]

Seydikemer ve Fethiye ilçelerinde çalışan Muğla Büyükşehir Belediyesi personeli ve Fethiye Belediyesi personeli Kızılay tarafından hastaların


ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla kan bağışında bulunuyor.


29 Ekim - 4 Kasım tarihleri Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye Belediyesi ve Kızılay'ın ortaklığında 'Güvenli Kan Temini Projesi' ile kan bağışı temini yapılıyor.


Fethiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi Uğur Mumcu Bulvarı Park Girişi meydanında 1 Kasım Cuma günü saat 09.00'da başlayan 'Güvenli Kan Temini Projesi' 2 Kasım Cumartesi günü saat 18.00'de sona erecek.


2018 Ekim ayında hastaların ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla Menteşe ilçesinde görevli 236 Büyükşehir Belediyesi personelinin kan bağışında bulunmasıyla Türkiye rekoru kırılmıştı. - MUĞLA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:16 Kaynak: İHA
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