Son Dakika Haberleri: Büyükşehir ve Hacılar Belediye Başkan Adayları Vatandaşlarla Buluştu

Büyükşehir ve Hacılar Belediye Başkan Adayları Vatandaşlarla Buluştu

45 dakika önce

Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Hacılar Belediye Başkan Adayı ve Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan, Hacılar Karpuzsekisi ve Hürmetçi Mahalle sakinleri ile bir araya gelerek vatandaşların talep, istek ve...

Büyükşehir ve Hacılar Belediye Başkan Adayları Vatandaşlarla Buluştu, System.String[]
Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Hacılar Belediye Başkan Adayı ve Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan, Hacılar Karpuzsekisi ve Hürmetçi Mahalle sakinleri ile bir araya gelerek vatandaşların talep, istek ve önerilerini dinledi, yeni dönemde yapacaklarını anlattı.

Karpuzsekisi ve Hürmetçi Sosyal Tesiste düzenlenen toplantıya Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç ve Hacılar Belediye Başkan Adayı Bilal Özdoğan'ın yanı sıra Ak Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç, MHP İlçe Başkanı Mustafa Ildız, Ak Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, Muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:57 Kaynak: İHA

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