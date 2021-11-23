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Büyükşehir ve İl Tarım'dan Üreticilere Fidan Desteği - Son Dakika

Büyükşehir ve İl Tarım'dan Üreticilere Fidan Desteği

23.11.2021 17:07
Büyükşehir ve İl Tarım'dan Üreticilere Fidan Desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında Salihli'deki 45 üreticiye 10 bin adet Sarılop İncir fidanı dağıtıldı.

Yüzde 75 hibe destekli proje kapsamında temin edilen fidanlar düzenlenen törenle üreticilere teslim edildi.

İl genelinde kırsal kalkınma adına önemli projeleri hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yürüttüğü Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında üreticilere destek olmaya devam ediyor. Proje kapsamında kıraç, engebeli ve verimsiz arazilerin değerlendirilmesi ile alternatif ürün çeşidinin arttırılması amacıyla Salihli'de 45 üreticiye 10 bin adet Sarılop İncir fidanı dağıtıldı. Fidan dağıtım törenine Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Orçun Abalı, Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç ile üreticiler katıldı.

Proje Hakkında Bilgiler Verdi

Projeyle ilgili bilgiler veren Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında, 33 üreticiye 8 bin adet Sarılop İncir fidanı dağıtıldı" dedi. Proje bedelinin yüzde 25'ini vatandaşların katkı payı olarak ödediğini ifade eden Öztürk, projenin yüzde 75'lik bedelinin ise Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edildiğini dile getirdi. Öztürk, Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nca temin edilen 2 bin fidanın ise Salihli'deki 12 üreticiye teslim edildiğini söyledi.

100 Bin Meyve Fidanı Dağıtılacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün kırsal kalkınmanın sağlanmasına büyük önem verdiğini belirten Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta ise, "Meyve Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi kapsamında bugüne kadar 2 bin 575 çiftçiye 242 bin 847 adet zeytin, ceviz ve badem fidanı dağıtımı gerçekleştirdik. Bu yıl da bin üreticimize 100 bin adet meyve fidanı dağıtacağız. Yüzde 75'i Büyükşehir Belediyesi'nin hibesi olacak şekilde meyve fidanları toprakla buluşturulacak" ifadelerini kullandı.

Vali Karadeniz ve Başkan Ergün'e Teşekkür Etti

Fidan dağıtım töreninde konuşan Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam da, Salihli'de incir yetiştiriciliği için uygun toprak ile iklimin olduğunu belirterek, dağıtılan fidanlarla incir yetiştiriciliğinin daha da yaygınlaşacağını vurguladı. Kaymakam Sağlam, destekleri için Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti. Konuşmaların ardından Sarılop incir fidanları üreticilere teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesi, Salihli, Manisa, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Büyükşehir ve İl Tarım'dan Üreticilere Fidan Desteği - Son Dakika


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