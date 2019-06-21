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Büyükşehir ve ilçe belediye personeline bütçe eğitimi

1 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye personellerine "Mahalli İdarelerde Bütçe Hazırlama ve Uygulama Süreci" konulu eğitim verildi.

Büyükşehir ve ilçe belediye personeline bütçe eğitimi, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesi personelinin bilgilerini güncellemek ve aynı zamanda ilçe belediyelerle koordinasyonu sağlamak amacı ile "Mahalli İdarelerde Bütçe Hazırlama ve Uygulama Süreci" konulu eğitim semineri düzenlendi.

EĞİTİMİ USTAOĞLU VERDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim seminerine, Büyükşehir bünyesindeki daire başkanlıkları ve ilçe belediyelerinin ilgili birimlerinden personel katıldı. Eğitimi, Büyükşehir Belediyesi Bütçe Şube Müdürü Murat Ustaoğlu verdi. Eğitim süresince katılımcılardan gelen soruları yanıtlayan Ustaoğlu, bütçeleme esnasında yapılan eksik hususlar ile ilgili de bilgilendirme yaparak eğitimi tamamladı.

EĞİTİM VERİLEN KONULAR

Büyükşehir Belediyesi Bütçe Şube Müdürü Murat Ustaoğlu tarafından verilen eğitimde; kamu bütçelerinin hazırlanması ve uygulanması, mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve raporlanması, stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme, bütçeleme sistemleri, bütçeleme ilkeleri, analitik bütçe sınıflandırması, bütçe kodları, bütçe hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar, belediyelerde bütçe sistemi, bütçe hazırlama rehberi, kurumsal kodlama örneği, gelir ve giderlerin sınıflandırılması ve yerel yönetimlerin mali kaynakları konularında bilgiler verildi.

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:26 Kaynak: Bültenler
Murat Ustaoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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